CORRIENTES CAPITAL

Se incendió un vagón detrás de la terminal de ómnibus

Lunes, 18 de septiembre de 2023

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para apagar el fuego que se inició en la plataforma del tren en desuso.



Dos brigadas de bomberos trabajaron para apagar el fuego que provenía de un vagón abandonado en la tarde del sábado detrás de la terminal de ómnibus. El hecho se registró por las calles Nicaragua y Ex Vía, de la ciudad de Corrientes, a las 16,50, estiman que los responsables incendiaron de manera intencional. En el lugar solo se registraron daños materiales.



Los vecinos alertaron a los bomberos debido a la gran cantidad de humo que salía de inmediaciones de la calle Nicaragua y Ex Vía, donde se encuentran los vagones abandonados detrás de la terminal de ómnibus de la ciudad de Corrientes. Los bomberos voluntarios fueron alertados y llegaron al sitio a las 16,50 y como el incendio avanzaba a gran escala por el lugar pidieron refuerzos a las dotaciones policiales.



El comandante de los Bomberos Voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, señaló: “Trabajamos con dos dotaciones de bomberos, el fuego había agarrado todo el vagón, por lo que cuando llegamos nos costó apagar. Pero al rato pudimos combatirlo y solo se registraron daños materiales”.



Al cabo de unos minutos lograron extinguir el fuego en el sitio abandonado, lo llamativo es que en el lugar no hay conexión eléctrica, por lo que se trata de esclarecer las razones del incendio, sin embargo, estiman que ocurrió de manera intencional. La plataforma del vagón quedó completamente consumida por el fuego, por lo que solo quedaron restos cubiertos de cenizas.