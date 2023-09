Alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas en varias localidades correntinas

Domingo, 17 de septiembre de 2023

Más de 9 localidades se verán afectadas por el temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas para gran parte de la provincia de Corrientes.



De acuerdo al organismo, las precipitaciones afectarán a 9 localidades. La lluvia llegará a la noche, se extenderá por la madrugada y la mañana del día lunes.



Las localidades en las que se esperan malas condiciones del tiempo son: Bella Vista, Esquina , Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce.



Según el SMN,"El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas fuertes, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".



Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.



Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional:



1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.



2- Evitar las actividades al aire libre.



3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.



4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o



piletas.



5- Estar atento ante la posible caída de granizo.