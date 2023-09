La Corte Suprema ordenó revocar la condena contra "Josele" Altamirano

Domingo, 17 de septiembre de 2023

Hermindo González fue abogado hasta hace 15 días del único condenado por la muerte de un joven en el Barrio Aldana, apuñalado en un intento de robo en 2015.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se realice un nuevo debate. El abogado explicó los motivos de la decisión.



González explicó la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso Maxi Aquino y el único condenado por el hecho, “Josele” Altamirano. Recordó que “hasta hace 15 días era el abogado y la familia decidió dejar de utilizar mis servicios porque pensó que no se estaba siguiendo la causa, pero después salió esta decisión”.



Recordó que la misma “ordena que se revoque la sentencia” al condenado hace siete años por la muerte del joven oriundo de San Roque. Recordó que el argumento es que “la sentencia no fue dictada conforme a derecho” y que lo que la CSJN resolvió el 12 de septiembre alude a la valoración de las pruebas que hizo el tribunal en el momento del debate.



“En el debate se acredito que el cuchillo y la moto no eran los usados para el crimen”, dijo y agregó que “la chica que estaba con Maxi no reconoció en todas las oportunidades que se la indagó a Josele como autor del hecho”. En cuanto a los pasos a seguir, indicó que “el fallo pide que se dicte una nueva sentencia”, con lo cual deslizó que Altamirano “tuvo que haber recuperado la libertad de manera inmediata”.



El caso



Maximiliano Aquino, de 21 años, fue asesinado de al menos cuatro puñaladas al forcejear con un delincuente que pretendió robarle el celular a él y a una amiga, Melisa Arrúa, de 23 años. El sangriento episodio se produjo el sábado 1 de agosto del 2015 alrededor de las 6, por calle Uruguay 393, a una cuadra y media de la avenida Poncho Verde, en la zona del barrio Aldana.



Aquino, que había salido de una peña bailable del Regatas y acompañaba a Arrúa a su casa, fue interceptado por dos motochorros. Uno de los asaltantes lo apuñaló con alevosía cuando el joven estudiante se resistió.



En menos de 5 horas la Dirección de Investigación Criminal (ex Brigada) había capturado a Altamirano, de 22 años, en el Puerto Italia (a unas cinco cuadras del lugar del crimen) cuando se encontraba en una canoa. También arrestaron a dos sospechosos como supuestos acompañantes, pero ambos dieron coartadas y lograron justificar dónde se encontraban al momento del crimen. Uno de ellos fue Oscar “Oscarcito” Godoy Ferradiz, a quien con el avance de la pesquisa se lo desvinculó del caso.



“Josele” sostuvo su inocencia y afirmó que fue obligado a confesar en un video. Sin embargo, en octubre del 2016 el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes lo condenó a dicha pena como autor material de “homicidio simple”, ya que no se concretó el robo por el accionar de la víctima, que impidió la configuración del delito de “homicidio criminis causa” que prevé perpetua.



El fallo condenatorio tuvo tres fundamentos, la pesquisa policial, la prueba de ADN que determinó que en uno de los pantalones secuestrados en la casa de Altamirano había una mancha de sangre que correspondía a Aquino y el perfil del acusado: consumidor de drogas y con antecedentes policiales por arrebato. En su descarga, Altamirano negó acusaciones y denunció ser parte de una supuesta maniobra por parte de la Policía de Corrientes.



Incluso sostuvo que fue “torturado” por parte de uniformados de la Brigada. El abogado que representa a “Josele” acudió a la Corte Suprema de Justicia con el fin de se haga una revisión del fallo.