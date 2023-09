River enfrenta este domingo a Arsenal

Sábado, 16 de septiembre de 2023

River Plate, alejado del nivel que lo llevó a ganar claramente la última Liga Profesional de Fútbol (LPF), intentará recuperar su mejor imagen cuando reciba este domingo a Arsenal, que parece condenado al descenso a la Primera Nacional por su bajo promedio.



El partido, válido por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, se jugará en el estadio Más Monumental desde las 19:30, con el arbitraje de Fernando Espinoza, el VAR a cargo de Ariel Penel y televisado por ESPN Premium.



River necesita pegar un golpe de timón y cambiar la imagen que mostró en su última presentación cuando fue superado anímica y futbolísticamente por Vélez Sarsfield en Liniers.



El "Millonario" protagonizó un opaco inicio en la Copa de la Liga con tres puntos sobre nueve y la campaña no ayuda a cicatrizar la herida de la eliminación en la Copa Libertadores ante Internacional de Brasil.



Los jugadores exhiben notorio bajón en su desempeño, el técnico Martín Demichelis no luce certero para decidir los cambios y esquemas tácticos y la convivencia en el plantel se enrareció por declaraciones del entrenador que debieron quedar en la intimidad.



La coyuntura es especial por motivos puntuales. River posee un plantel numeroso, con muchas figuras, que se armó pensando en llegar a instancias finales en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, pero todo quedó en la nada con la eliminación en ambos torneos.



Sólo juega la Copa de la Liga y su plantel, sin dudas el más rico del fútbol argentino, quedó demasiado grande para tan poca actividad, lo que trajo como consecuencia disconformismo.



También se suma que para 2024 habrá cambios en el equipo. Algunas estrellas maduras podrían emigrar y muchos jugadores en esta Copa de la Liga se van a jugar su continuidad en el club para la próxima temporada.



Este domingo, ante un rival que está preparando las valijas para irse al Nacional, debería reconciliarse con su gente y volver a ser el River que marca diferencias a nivel doméstico.



El "Millonario" buscará su 17mo. triunfo consecutivo en el Monumental. Ya estableció un récord con 16. El último cotejo que no ganó fue justamente ante Arsenal (1-2), el 26 de febrero pasado.



El club del Viaducto transita su últimos partidos en la división mayor, salvo una fantástica recuperación. Tiene el promedio más bajo con 105 unidades en 109 cotejos, se ubica 20 de Platense y 21 de Sarmiento, cuando le quedan 33 en juego.



Una posible vía de salvación sería la estrepitosa caída de Instituto de Córdoba, cuyo promedio se calcula con un menor divisor, aunque Arsenal también debería abandonar el último puesto de la tabla anual, que ocupa a seis unidades de Huracán.



En los torneos de primera división, River y Arsenal jugaron en 31 ocasiones con 14 triunfos para los de Núñez, once empates y seis victorias de los de Sarandí.