Comerciante espantó a tiros a dos ladrones en Corrientes

Sábado, 16 de septiembre de 2023

Motochorros rompieron el vidrio de una camioneta estacionada. El dueño salió de un tinglado cercano, los descubrió y efectuó disparos con la pistola de la que tiene portación legal. Ambos ladrones huyeron con las manos vacías.







Dos motochorros trataron de robar objetos del interior de una camioneta estacionada y debieron escapar de manera abrupta, al ser descubiertos por el dueño.



El damnificado efectuó algunos disparos intimidatorios con una pistola.



En el escenario de los hechos la Policía secuestró dos vainas servidas de un arma de fuego calibre 380.



El autor de las detonaciones sería un comerciante que posee habilitación nacional de legítimo usuario y portación de la pistola con la cual espantó a los malvivientes.



El delito frustrado se produjo alrededor de las 9:45 en colectora de Ruta Nacional 12, a unos 100 metros del acceso a la avenida Juan Domingo Perón del barrio 17 de Agosto.



De acuerdo a información a la cual accedió época, un hombre de 46 años llegó en una pick up Volkswagen Amarok hasta un depósito.



La camioneta fue estacionada delante del galpón con las correspondientes medidas de seguridad.



Mientras el propietario realizaba actividades en el interior del predio aparecieron dos ocupantes de una motocicleta, presuntamente Honda CG Titán 150, decididos a cometer un robo.



Ambos sujetos frenaron a poca distancia del vehículo y uno de ellos destrozó la ventanilla polarizada de la puerta izquierda.



En el momento que revisaba el habitáculo, desde el galpón salió el propietario que escuchó el ruido ocasionado por el estallido del cristal seguido del sonar de la alarma.



Apenas traspuso la puerta, el damnificado observó a los dos malvivientes en pleno ilícito, uno hurgando en la pick up y el otro con la moto en marcha a unos pocos metros.



Ante ese panorama, el dueño de la camioneta habría gritado y luego realizado al menos dos disparos a modo de intimidación.



El hombre explicó a la Policía que adoptó esa decisión cuando uno de los motochorros le gritó "quédate quieto o te quemo", mientras se colocaba la mano por debajo de las ropas sobre la cintura, como si fuera a extraer un arma.



Ambos ladrones escaparon sobre ruta nacional en sentido a la Rotonda de la Virgen de Itatí. A esa hora el tránsito en la zona era bastante fluido.



Varias personas fueron testigos del episodio. Pese a trascendidos de que uno de los malhechores estaría herido, la Policía dijo no tener información confirmada al respecto.



"Hasta el momento lo que tenemos es un incidente con disparos de un arma de fuego, pero sin registro de personas heridas", explicó una fuente policial.



Al cierre de esta edición ningún establecimiento sanitario informó sobre ingreso de un paciente con herida de bala.



Mediante llamados al sistema de emergencias 911 alertaron del suceso y efectivos de la comisaría seccional Decimoctava acudieron en forma urgente.



A la vez concurrieron otros móviles mientras difundieron el pedido de localizar y detener a los delincuentes en fuga, quienes circularían en una motocicleta color roja sin patente colocada.



Las autoridades secuestraron la pistola detonada, las vainas servidas y cuatro municiones intactas.



En todo momento la víctima del intento de robo colaboró con los efectivos.