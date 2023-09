El Chamamé se amplía con perspectiva de género

Martes, 12 de septiembre de 2023

La cantautora de chamamé Susy de Pompert cumplió 35 años de trayectoria profesional con el registro en vivo de un disco de ocho canciones "la transición" desde la música tradicional de Corrientes a la incorporación de la lucha contra las violencias.

"La presencia del patriarcado, en un montón de aspectos, me marcó en este camino para cantar lo que hoy canto y dar una vuelta a lo que se consume comúnmente en el chamamé, y me hace bien hacerlo porque hay cosas que ya no las puedo cantar, mi camino va por otro lado", afirmó la cantora.



La grabación del disco se realizó como un festejo, del que participó un pequeño público, ubicado en círculo y que rodeó la interpretación de la artista acompañada de su conjunto.



Se trata de una síntesis de los 35 años con canciones como "Puerto Sánchez, el primer chamamé que grabé cuando tenía 14 años; El Islerito, rasguido doble que interpreté cuando formé parte del Dúo Los Hermanos De Pompert, al igual que otra canción a dúo con Faustino Flores", señaló la correntina.



Temas inéditos como una de homenaje a su hija, Florencia, y "Busco una Estrella", que compuso en 2017 dedicada a su hermano fallecido; "Tarumba", de Teresa Parodi, una canción que forma parte de su proyecto "Brazos fuertes", en el que canta sobre las injusticias sociales y la estigmatización de los jóvenes negros, son algunas de las piezas que integran el repertorio.



"Son 35 años de carrera profesional, dentro de los cuales 10 son de Brazos fuertes, y algo que los sintetiza como idea es la palabra transición porque lo personal es inevitable no llevar al escenario ya que trabajé para que la artista sea un reflejo de la persona", continuó.



"Que lo que canto en el escenario esté en el día a día y tiene mucho que ver con la lucha que llevo adelante en la campaña como mujer, basado en vencer desde adentro mío para tratar de cambiar algo afuera. Ver todo lo que sucedió para llegar a esta plenitud en el sentido de la liberación, cantar desde otro lugar por las cosas que nadie canta en Corrientes, un despertar, porque tuve que pasarla mal para haber tenido que levantar una bandera por las no violencias" , reflexionó.