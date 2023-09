Predicciones del 11 al 17 de septiembre

Lunes, 11 de septiembre de 2023

El viernes, la Luna nueva en Virgo traerá avances.

Días para mejorar nuestro contacto con el cuerpo, la salud y el bienestar.



La semana del 11 al 17 de septiembre de 2023 estará marcada por la Luna nueva en el signo de Virgo, con la particularidad de que Mercurio, su planeta regente, estará retrogradando en ese mismo signo.



Horas después de la lunación, Mercurio volverá a su fase directa, trayendo avances y soluciones necesarias para cuestiones inmediatas.



El Sol en armonía con Urano y Venus en tensión con Júpiter, que nos invita a movernos a pasos pequeños, pero seguros.



Serán días de siembra de metas para mejorar nuestro contacto con el cuerpo, la salud y el bienestar.



Horóscopo para Aries

La semana comienza con la energía enfocada en sus proyectos personales, Aries, Venus a su favor les invita a sentirse merecedores de reconocimiento a través de sus ideas, dones y talentos. Cultiven un verdadero amor propio.



Serán días excelentes para el amor y el romance, podrán abrir su corazón y estar dispuestos a lanzarse a nuevas relaciones, también lo serán para asociaciones y acuerdos, asuntos vinculares y grupales.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevos hábitos, priorizar las acciones que saben que necesitan mejorar para obtener más energía, bienestar y salud.



Podrán generar nuevos espacios de trabajo y también brindar un servicio desinteresado hacia los demás. Mantengan una actitud paciente y predispuesta a colaborar de la mejor manera posible con toda la vida que les rodea.



Horóscopo para Tauro

La semana comienza con Venus, regente de Tauro, conjunta con la Luna, facilitando la armonía a su mundo emocional.



Se sentirán a gusto con ustedes mismos, con su cuerpo, y su hogar. Querrán compartirse con quienes consideren familia.



Venus estará en tensión con Júpiter en su signo, invitándoles a cuidar sus energías más expansivas, aprovechen estos días para enfocar sus pensamientos y emociones hacia sus metas, agradezcan afirmando el logro en tiempo presente y verán suceder milagros.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevos proyectos y metas personales, la creatividad estará exaltada, pero también revelará la necesidad de orden y disciplina, Podrán desarrollar dones, iniciar nuevos pasatiempos, emprender el viaje hacia la independencia.



También estará la posibilidad de abrirse al romance y la pasión, pero siendo más cuidadosos con su tiempo y sus emociones, sin idealizar a nadie.



Horóscopo para Géminis

La semana comienza con la energía disponible para abrir puertas con sus palabras, Géminis. Venus les regala magnetismo, optimismo e inteligencia para vincularse con su entorno y lograr que escuchen sus opiniones e ideas.



Aprovechen este tránsito para comenzar nuevos estudios y exploraciones, nutrir su mente con información que les estimule y empodere, mejorar el tono y las palabras que utilizan al comunicarse.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de expresar sus emociones y sentimientos, atender sus necesidades individuales, trabajar en la relación con su mundo interno y ordenar sus prioridades.



Podrán mejorar su relación con la familia, soltar viejas estructuras y crear las suyas. Es hora de nutrir y empoderar su propia raíz, es la que les sostiene y les permitirá dar buenos frutos.



Mercurio directo en su área emocional les traerá la oportunidad de abrir su olfato intuitivo, ordenar su mundo interno y sensible.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la energía disponible para mejorar su relación con las finanzas, Cáncer, habrá buenas noticias para su economía. Estén receptivos y optimistas que el dinero se mueve con facilidad donde hay alegría y buenas expectativas.



El miércoles será el día más tenso de la semana para ustedes, tendrán que evitar tomar posturas extremas, recurrir a la aceptación e integración de experiencias, cuiden sus respuestas.



El viernes, la Luna nueva les invita a nutrirse de pensamientos e información que les permita mejorar la forma en la que ven la realidad, que siempre está condicionada por la lente que la observa.



Es momento de ser muy meticuloso con la información que acreditan como cierta, es mejor estar abiertos a la escucha y el diálogo que querer tener la razón.



Podrán abrir nuevos estudios, carreras y negocios, planificar viajes y mudanzas.



Horóscopo para Leo

La semana comienza con la Luna en su signo, Leo, conjunta con Venus, dándoles prioridad, sensualidad y mucho magnetismo que podrán enfocarlos hacia sus necesidades y deseos individuales.



Serán días de Venus en tensión con Júpiter y el Sol en armonía con Urano que les invitan a cuidar su comportamiento y reacciones hacia el mundo exterior, evitar exagerar en sus respuestas.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de vincularse con el dinero, ya sea mejorando su administración o abriendo fuentes de ingresos relacionadas con sus deseos.



También podrán mejorar la relación con su cuerpo y sumar hábitos saludables. Será clave generar espacios para estar más en contacto con la naturaleza.



Horóscopo para Virgo

La semana comienza con la energía enfocada en sus pendientes personales, Virgo. Estén atentos a los grandes anhelos que habitan en ustedes, es momento de abandonar la negatividad y permitirse encarar con optimismo y confianza la acción.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar su propio renacimiento, podrán enfocarse en mejorar todas las áreas de su vida que lo requieran, priorizar sus ganas, sentirse merecedores de todo lo mejor que tiene el universo para ustedes.



Podrán iniciar con claridad y conciencia nuevos caminos y búsquedas, mirarse al espejo con amor, empatía, respeto y merecimiento. Mercurio regresa a su fase directa en su signo, sumando inteligencia y claridad mental, mejorando su manera de comunicarse y vincularse.



El Sol en su signo en armonía con Urano les trae renovaciones y mucho movimiento creativo a su mundo intelectual. En relación con asuntos judiciales, legales, firmas y acuerdos, exámenes, exposiciones, podrán encontrar soluciones originales a los asuntos pendientes.



Horóscopo para Libra

La semana comienza con Venus, regente de Libra, conjunto con la Luna, invitándoles a nutrir sus proyectos e ideales y a mirar el porvenir con amor y confianza, mejorar su relación con los equipos con los que trabajan.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de relacionarse con sus sentimientos, darle orden y estructura a sus más grandes proyectos individuales para moverse por ellos.



Podrán atender su reino espiritual y comenzar a crear una base de confianza y fe en ustedes mismos y expandirla al mundo que les rodea. Es momento de elevar su conciencia amorosa hacia una más universal, que incluya no solo a toda la humanidad, sino también a otras especies.



La tarde del viernes la Luna ingresa a su signo, donde permanecerá todo el fin de semana, dándoles sensibilidad, prioridad y magnetismo para enfocarse en sus deseos y necesidades individuales.



Horóscopo para Escorpio

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo laboral y profesional, Escorpio.



La positiva influencia de Venus les da magnetismo y encanto para conseguir las oportunidades necesarias para concretar sus metas, será clave mantenerse optimistas y confiados en la buena voluntad del universo.



El viernes la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de observar y relacionarse con grupos y personas, amistades y asociaciones, mejorar su comunicación y actuar con empatía y comprensión.



También podrán abrirse a nuevos vínculos y amistades, crear proyectos en conjunto y potenciar sus talentos creativos con el de los demás, iniciar objetivos a mediano y largo plazo.



Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con Júpiter, regente de Sagitario, en tensión con la Luna, invitándoles a resolver pendientes que no les permiten continuar avanzando hacia sus objetivos, más aún en aquellos asuntos legales: firmas, estudios y exámenes.



Venus continúa en su mundo de creencias y búsquedas personales, incentivándoles a mantenerse confiados y optimistas.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de encarar su mundo profesional y laboral, moverse por búsquedas de logros, planificar proyectos a mediano plazo que necesitarán de su compromiso, pasión y responsabilidad.



Podrán iniciar un nuevo trabajo o profesión, asumir roles de poder y liderazgo, cuidar, sostener y guiar a otros que lo necesiten.



El domingo, Venus en tensión con Júpiter les invitan a medir su energía, evitar tomar decisiones exageradas, planificar con cuidado sus siguientes pasos.



Horóscopo para Capricornio

Capricornio, podrán profundizar con su pareja, socio o amistades con respecto a sus deseos, estén dispuestos a escuchar y dialogar de forma armónica y evitar encapricharse en sus ideas y pensamientos.



Habrá buenas noticias en el mundo material y económico, podrán contar con lo necesario para continuar progresando hacia sus objetivos, estén dispuestos a pedir lo que necesitan y no esperen que los demás lo sepan.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar una nueva mirada hacia el mundo que les rodea, sin perder objetividad y la capacidad para ver los detalles.



Podrán renacer en una mirada más optimista, empática, integradora y confiada. También podrán aprender nuevos idiomas, abrir nuevas búsquedas y objetivos, viajes y mudanzas a largas distancias, estudios universitarios, cursos.



Horóscopo para Acuario

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo vincular, Acuario, podrán darle lugar a la escucha de las necesidades y deseos que tienen sus relaciones más importantes.



Venus continúa en su área de relaciones, tengan cuidado con compararse con los demás, ustedes son únicos y cada camino es individual.



El viernes, la Luna nueva en armonía con Urano les invitan a sembrar nuevas formas de vincularse con sus relaciones más íntimas, socio, pareja, amistades.



También podrán potenciarse junto con socios, abrir fuentes de ahorro, iniciar una nueva convivencia, reconocer los talentos y dones ajenos.



Es un excelente momento para hacer terapia y viajar hacia memorias emocionales incómodas pero que traen un gran tesoro si se atreven a enfrentarlas. La sanación es un proceso lento pero que vale la pena recorrer, allí está la capacidad para transformarse.



Horóscopo para Piscis

La semana comienza con la energía enfocada en su rutina, Piscis, ordenen sus prioridades y denle lugar a lo que quieren mejorar para sentirse más enérgicos, saludables y satisfechos.



Podrán avanzar con facilidad en el mundo laboral, Venus les trae reconocimiento de sus acciones y talentos, la posibilidad de mejorar su situación laboral y obtener aumentos.



El viernes, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de relacionarse, abrir nuevos vínculos y asociaciones, amistades y pareja.



Podrán dejar el terreno disponible para un nuevo amor quienes lo deseen o comprometerse en mejorar su relación con quién le acompaña. La clave para crecer en conjunto es ser honestos, darle lugar al deseo de otro y al suyo.