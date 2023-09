El correntino Lautaro Midón obtuvo su primer título

Lunes, 11 de septiembre de 2023



Con 19 años, el correntino Lautaro Midón obtuvo ayer su primer título desde que desempeña en el campo rentado del tenis. En la final del M15 de Olavarría derrotó a Matías Descotte por 6-4 y 6-3 en dos horas y 19 minutos de juego.





De esta manera, el jugador formado en el Club San Martín se sacó la espina de la semana pasada cuando perdió en la final del M15 de Buenos Aires, disputado en el náutico Hacoaj de la ciudad de Tigre.



Pasaron 56 partidos para que el juvenil llegue a su primera consagración en singles. En dobles ya cuenta con una corona. Se trata del M25 de Padova en Italia. Allí se consagró junto con el brasileño Fernando Yamacita.



Midón derrotó al máximo favorito Matías Descotte en un partido que tuvo 10 quiebres de servicio.



En el inicio del match, presenciado por unos 250 espectadores, Descotte sacó una ventaja de 3-0 y 4-2, que desde la solidez de su derecha Midón transformó en 6-4 con quiebres consecutivos en el séptimo y noveno game, informó la Asociación Argentina de Tenis (AAT).



Ya en el segundo parcial, el juvenil argentino tomó las riendas desde el inicio (2-0, 4-2, y sacó para cerrar el partido 5-2), pero recién en el séptimo match point pudo festejar su primer ITF. “Arranqué jugando bastante mal. Matías estaba muy firme. Me pude tranquilizar después del mal comienzo y reiniciar la final. Me tranquilizó haber dado vuelta el primer set. Y ya en el segundo cuando me puse 5-2 estaba muy tranquilo, hasta que hubo que cerrar, je. Por fin se me dio el primero. Ahora me voy a entrenar con los chicos de Copa Davis como sparring. Una nueva y linda experiencia”, dijo Midón tras la premiación.



Midón completará un inicio de mes ideal ya que en las próximas horas se sumará como sparring del seleccionado argentino de tenis que jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club su serie de Copa Davis ante Lituania.



El M15 de Olavarría, torneo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), se disputó en el club La Pedrera y repartió 15.000 dólares en premios y puntos para el ranking ATP.



Para llegar a la final, el correntino derrotó en las semifinales a Guido Iván Justo, tercer preclasificado del certamen, 6-4 y 6-0. En los cuartos de final, Midón se tomó revancha del brasileño Gilbert Klier Junior, quien fue su verdugo en la final del M15 de Buenos Aires. Lo venció 6-3 y 6-2. Previamente, en los octavos, se impuso a Santiago Bramajo 6-2 y 6-1. Mientras que en el debut triunfó sobre Lorenzo Gagliardo 7-6 (3) y 6-4.



Nole campeón



El tenista serbio Novak Djokovic venció al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 (5) y 6-3 y ganó el US Open por cuarta ocasión en su carrera. Además, alcanzó el récord de los 24 Grand Slams de la australiana Margaret Court.



Este fue el cuarto título de Djokovic en el US Open (lo había ganado en 2011, 2015 y 2018), su 24° Grand Slam y el 96° torneo profesional que gana en su carrera.



