El regreso de los Rolling Stones

Viernes, 8 de septiembre de 2023

Este miércoles por la mañana, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood presentaron su nuevo disco, Hackney Diamonds, en una entrevista con Jimmy Fallon abierta a preguntas de seguidores y una consulta de una fan de nuestro país generó risas.



Los Rolling Stones están de vuelta. Este miércoles se llevó a cabo un evento clave para la banda: la presentación de su 24º álbum de estudio y el primero sin Charlie Watts, titulado Hackney Diamonds. “El nombre del disco surgió de decir en voz alta palabras como hit and run, como agarrar y romper, y se nos ocurrió Hackney Diamonds, que es una combinación de ambas expresiones. A fin de cuentas, somos una banda de Londres”, explicó Mick Jagger.



Con la conducción de Jimmy Fallon, en el teatro Hackney Empire, en el noroeste de Londres y transmisión en vivo para todo el mundo por el canal de YouTube del grupo, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood brindaron detalles de su flamante trabajo discográfico que se editará el 20 de octubre, que consta de 12 canciones y en el que se podrán encontrar colaboraciones con artistas como Stevie Wonder y Lady Gaga.



Por otro lado, se presentó el videoclip del primer single del disco, “Angry”, con la participación especial de la actriz de Euphoria y The White Lotus, Sydney Sweeney, quien también se encontraba presente en el teatro en el que la audiencia no dejaba de aplaudir a los artistas. En un tramo de la charla con Fallon, el conductor procedió a leer preguntas para los músicos previamente enviadas por fanáticos. La segunda fue de una seguidora argentina de la banda.



“María de Argentina quiere saber si alguna vez pensaron en casarse con alguien que vieron en la audiencia”, les preguntó Fallon a Richards, Wood y Jagger, quienes se mostraron muy divertidos por la consulta. De hecho, Jagger recogió el guante y respondió: “Vi a gente de la audiencia casarse”, dijo el frontman de los Stones, mientras que Richards, quien está casado dese hace 39 años con Patti Hanson, aclaró que ahora está “muy viejo para eso”.