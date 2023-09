Descubre tu destino para hoy

Viernes, 8 de septiembre de 2023

Las predicciones para la salud, el amor y el trabajo de cada uno de los signos del zodíaco. Los detalles de qué nos depara el horóscopo para el viernes 8 de septiembre de 2023.



HORÓSCOPO DE ARIES



Hoy es un día favorable por las vibraciones positivas entre el Sol y Júpiter retrógrado, planeta de las expansiones, que promueven la actividad e impiden el estancamiento. Esto lo notarás con tu buen humor, percibirás que todo tiene una solución y que estarás mejor que nunca.



Por eso, decidirás que nada te molestará y no hablarás de nada negativo que enturbie tu mente. Pero, además, la influencia mencionada te dará suerte y prosperidad en asuntos económicos, ya que puedes recibir nuevamente una oferta laboral que hace tiempo habías ignorado y que ahora podrías aceptar.



HORÓSCOPO DE TAURO



El Sol forma una corriente de energía muy positiva con Júpiter retrógrado que se refleja aumentando tu energía vital, sintiéndote fuerte y con muchos deseos de hacer cosas.



Estarás de buen humor y así dejarás de lado las frustraciones de la semana que pasó. Esto también te ayudará a limar asperezas con los demás y poner todo de tu parte para entender sus necesidades y aumentar tu nivel de comprensión.



Tu sociabilidad estará en expansión y dedicarás parte de tu tiempo a buscar y conectarte con viejos amigos, así como a tener charlas más extensas con quienes como hace tiempo no lo hacías.



HORÓSCOPO DE GÉMINIS



Hoy tendrás un excelente día para que puedas recuperarte de las tensiones vividas hasta el momento. Esto lo lograrás con la ayuda del Sol y de Júpiter retrógrado que te generan un día de bienestar y de buena suerte. Además, tu mente estará tranquila, rápida y receptiva; así, puedes comunicarte fácilmente con los demás.



Incluso podrás recibir buenas noticias que te ayudarán en el logro de tus propósitos y planes que tengas para un futuro inmediato. También de acuerdo con tu horóscopo ten en cuenta que toda decisión tomada en este día tendrás buenas consecuencias para ti.



HORÓSCOPO DE CÁNCER



Hoy será un día positivo en el cual el Cosmos te ayudará a salir de las complicaciones de ayer e ir recuperando la confianza. Esto será por el buen encuentro entre el Sol y Júpiter retrógrado que te harán relajar y disfrutar del este viernes.



Este cambio de actitud será importante para que puedas separar las energías externas de las internas, no te dejarás afectar por la negatividad de otras personas y evaluarás lo ocurrido en los últimos días. Saca provecho de esto, ya que en la proyección de septiembre deberás incorporar lo aprendido.



HORÓSCOPO DE LEO



El astro rey combinará favorablemente sus vibraciones con Júpiter retrógrado para que transcurras el mes con buen ánimo y así podrás planificar mejor el próximo.



Este evento que sucede muy pocas veces en el año te generará confianza en ti mismo. Todo lo que quieras iniciar lo puedes hacer, incluso podrás realizar cambios sin tener miedos o frustraciones.



Como siempre te recomiendo, te favorecerá hacer un acto simbólico e intencional de lo que quieras poner en marcha y en los próximos dos o tres días lo podrás llevar a cabo exitosamente; más aún si usas la energía que te brindan las nueces.



HORÓSCOPO DE VIRGO



Hoy el Sol se pondrá de acuerdo con el planeta Júpiter retrógrado para darte un día de beneficios y excelente energía para disfrutar de los placeres. Te sentirás más recuperado anímica, mental y físicamente, y con fuerzas renovadas para encarar una nueva etapa con otras perspectivas.



Además, tus ideas se expanden al buscar nuevos sueños y te encontrarás en el camino con personas que te ayudarán a concretarlos. La combinación planetaria mencionada puede sorprenderte con propuestas de negocios o el gran amor que no imaginabas llegar.



HORÓSCOPO DE LIBRA



El cosmos te genera un buen día para que puedas recomponerte de los nervios y las tensiones de la semana. Esta vibración hace que, a medida que pasen las horas, tus pensamientos sean cada vez más tranquilos y livianos.



Adicionalmente, la corriente energética que forma el Astro Rey con Júpiter en plena retrogradación te hace recuperar el buen humor y el entusiasmo.



De este modo, tendrás la suficiente fuerza para interrumpir en tu mente toda idea negativa que todavía esté allí. Así, puedes aprovechar este día para hacer la planificación de lo que resta del año.



HORÓSCOPO DE ESCORPIO



El Universo no te ha dado respiro últimamente, pero hoy decide darte un día de alivio y de armonía a través de toques de buena suerte con el buen encuentro que mantienen el Sol y Júpiter retrógrado.



Esto se manifestará con la llegada de buenas noticias relacionadas con las asociaciones comerciales que has planeado realizar con amigos o con colegas.



De este modo, descubrirás nuevas fuentes de ingresos y dejarás de depender solo de tu sueldo. Además de lo mencionado, podrás hacer conexiones con hombres que juegan un papel importante en tu vida y que te ofrecerán negocios productivos.



HORÓSCOPO DE SAGITARIO



El Sol se pone de acuerdo con Júpiter retrógrado para generarte un día de alta vibración y que estés predispuesto a disfrutar de los momentos gratos que te puede brindar la vida.



Tendrás un día en el cual podrás mirar a tu alrededor y ver todo más agradable, valorar los gestos de tus seres queridos y el apoyo que te han dado tus amigos.



Te vas a sentir tan bien que decidirás no ver ni escuchar nada negativo o desagradable que cambie tu buen humor. Por otro lado, esta influencia te libera de impedimentos financieros, así que recuerda hacer el ritual con monedas para atraer la prosperidad económica.



HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO



Hoy es un día en que todo fluye en forma muy espontánea y positiva. El Universo, luego de haberte dado una semana de replanteos sobre aquello que debes de cambiar, combina al Sol y al planeta Júpiter retrógrado para alzar tu vibración y la de todo lo que te rodea.



Será un momento para dejarte llevar y permitir que tus pensamientos no tengan límites, sentirte bien anímicamente, aumentar tu facilidad para hablar y que los demás comprendan tus mensajes. De esta manera puedes expresar todo lo que tienes en tu corazón y planificar con tus seres queridos nuevas metas materiales.



HORÓSCOPO DE ACUARIO



La corriente energética que hoy forma el Sol con Júpiter retrógrado te brinda un día muy placentero y agradable, con un toque de alegría y diversión en tus charlas y conversaciones.



Como estarás más relajado y tranquilo, te dedicarás a ponerte al día con tus amistades y saber cómo están. Será un buen momento para la comunicación de tipo sentimental o social y así expresar tus sentimientos.



En estas conversaciones, podrás conectarte con tus amigos y sentir que tu emoción es más alta que cualquier otro día, lo que sumará buena vibración a los aportes que hoy hace el Universo a tu vida.



HORÓSCOPO DE PISCIS



Hoy será un día en el cual la influencia del Sol y Júpiter retrógrado te permiten sentirte feliz y disfrutar de las relaciones personales y sentimentales. Con esta influencia, vas a anotar que hay una energía positiva y de buena suerte que se manifiesta mediante favores y bondades.



Esto lo recibirás de parte de tus seres queridos, así como de la llegada de buenas noticias laborales. Además, vas a percibir que se liberan los obstáculos que te tenían preocupado, y que entre tu grupo de gente hay un espíritu de camaradería, de solidaridad y de bondad muy especial que te llena de bienestar.