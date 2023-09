¿Cuándo juega Boca vs. AZ Alkmaar? Jueves, 7 de septiembre de 2023 El "Xeneize" tendrá una cita especial en casa este fin de semana, cuando reciba al AZ Alkmaar por el título mundial. Los detalles.

El Boca de Silvio Rudman buscará conquistar el título mundial de la categoría, cuando se mida ante el AZ Alkmaar de Países Bajos, en el marco de la edición 2023 de la Copa Intercontinental Sub-20. Conocé acá todo lo que tenés que saber para no perderte el partido.



¿Cómo clasificaron Boca y AZ Alkmaar a la Copa Intercontinental Sub-20?

El "Xeneize" sacó pasaje tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores de la categoría, al vencer por 2-0 a Independiente del Valle de Ecuador en la gran final, con dos goles de Ignacio Rodríguez



El "Kaaskoppen", por su parte, sacó boleto luego de coronarse campeón de la Liga Juvenil de la UEFA, tras derrotar por 5-0 a Hajduk Split de Croacia en la gran final, con los tantos de Poku (x2), Meerdink (x2) y Addai.



¿Cuándo juegan Boca vs. AZ Alkmaar por la Copa Intercontinental Sub-20?

El partido Boca Juniors vs. AZ Alkmaar se llevará a cabo este sábado 9 de septiembre, en el Estadio Alberto J. Armando, a partir de las 16.00 horas, por la Copa Intercontinental Sub-20 2023.