El correntino Midón irá por la revancha en Olavarría

Martes, 5 de septiembre de 2023

Lautaro Midón competirá en el M15 de Olavarría, también en la provincia de Buenos Aires. Allí el joven de 19 años es el segundo tenista preclasificado.



El tenista correntino Lautaro Midón perdió ayer en la continuidad de la final del M15 de Buenos Aires que se había suspendido el domingo. Frente al brasileño Gilbert Soares Klier Junior finalmente cayó por 6-2 y 6-1. Fue la primera vez que en su carrera accedió a esta instancia.



El encuentro había sido suspendido por lluvia con una clara ventaja que ya había sacado el campeón (set arriba, 4-1 y ventaja) en el court central “Diego Schwarztman” del Club Náutico Hacoaj de la ciudad de Tigre en la provincia de Buenos Aires.



Para el correntino Midón, de 19 años, fue su primera final profesional y la posibilidad de aparecer, el próximo lunes 11 de septiembre, entre los Top-600 del ranking ATP, lo que será su mejor colocación internacional.



En el certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), tras haber ganado su semifinal ante el estadounidense Bruno Kuzuhara (6-4 y 6-2), Midón señaló, en charla con el canal de Youtube de la AAT que transmitió las instancias finales del torneo: “Con el acceso a mi primera final me saco un peso de encima. Hace rato que la venía esperando. Había sumado varios cuartos de final y alguna semi, pero no pasaba de ahí. Es una tranquilidad”.



Al ser el mejor argentino del certamen, el joven correntino se llevó de premio la tetralogía Historia del tenis en la Argentina, escrita por los periodistas Eduardo Puppo y Roberto Andersen.



El de Hacoaj fue el quinto torneo de la temporada de desarrollo ITF organizado por la AAT.



Ahora, en la continuidad de su agenda, Lautaro Midón competirá en el M15 de Olavarría, también en la provincia de Buenos Aires. Allí el joven de 19 años es el segundo tenista preclasificado.



En la primera ronda del certamen que se desarrolla en el Club La Pedrera de la ciudad bonaerense, en canchas de superficies de polvo de ladrillo, el correntino se medirá en primera ronda a Lorenzo Gagliardo de Pilar (Buenos Aires).



Al menos 11 argentinos jugarán el cuadro principal, mientras que 27, la clasificación. Se entregaron wild cards a la qualy a Nicolás Eli, Mateo Berta, Andrés Medus, Tomás Martínez, Lucca Guercio y Martín Estevarena. Mientras que al main draw tienen Ezequiel Monferrer y Felipe Pagnacco.



En el M15 de Olavarría, Lautaro Midón competirá en el cuadro de dobles. Allí tendrá como compañero a Alejo Lingua Lavallen. En la primera ronda deberán enfrentarse a la segunda pareja preclasificada compuesta por Ignacio Carou de Uruguay y Mariano Kestelboim.



Sigue Alcaraz



El español Carlos Alcaraz, número 1 del Mundo, le ganó ayer a la tarde al italiano Matteo Arnaldi por 6-3 y 6-3 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de tenis de la temporada, que se lleva a cabo en Flushing Meadows, en Nueva York, en los Estados Unidos.



El murciano Alcaraz, de apenas 20 años, se quedó con una convincente victoria ante el ascendente italiano Arnaldi (61), de 22, tras 1 hora y 59 minutos de juego en el cemento del estadio Arthur Ashe de Nueva York.



Alcaraz confrontará en los cuartos de final con el vencedor del cruce entre el italiano Jannik Sinner (6) y el alemán Alexander Zverev (12), quienes se medían en el último match del día.



Por su parte, el ruso Andrey Rublev (8) superó al británico Jack Draper (123) por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4, al cabo de 2 horas y 46 minutos de un entretenido enfrentamiento.



Rublev jugará en los cuartos de final con el triunfador del duelo entre el también ruso Daniil Medvedev (3), quien viene de eliminar al argentino Sebastián Báez (32) en la ronda anterior, y el australiano Álex de Miñaur (13), quienes se enfrentaban a continuación.



Hoy, comenzarán a desarrollarse los cuartos de final con los dos primeros cruces.



El serbio Novak Djokovic (2), quien al final del US Open recuperará el 1 de mundo sea cual fuere el resultado del mismo, se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (9); mientras que Frances Tiafoe (10) se medirá ante Ben Shelton (47), en partido entre tenistas norteamericanos.



También hoy, pero por el cuadro de dobles, se presentarán por los cuartos de final del certamen neoyorkino los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, quienes jugarán ante el dúo integrado por el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.



"Machi" González y Molteni fueron convocados por el capitán argentino Guillermo Coria para integrar el equipo albiceleste que se medirá ante Lituania por la Copa del Davis, el 16 y 17 de septiembre en Buenos Aires.