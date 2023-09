Independiente venció a Gimnasia y se alejó de la zona de descenso

Domingo, 3 de septiembre de 2023

El equipo dirigido por Tevez ganó su segundo partido consecutivo y respira en la pelea por la permanencia.

En un duelo clave por la permanencia, Independiente se impuso 2-0 ante Gimnasia La Plata por los tantos de Mauricio Isla, en la primera mitad, y Matías Giménez, sobre el final del complemento (descontó Eric Ramírez en tiempo de descuento).



De esta manera, el Rojo se alejó de la zona de descenso y sumó su segundo triunfo consecutivo de la mano de Carlos Tevez. Por su parte, el Lobo quedó complicado y con su entrenador, Sebastián Romero, en la cuerda floja. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, dirigió Leandro Rey Hilfer.



El Rojo pegó de entrada gracias al oportunismo del chileno Isla, quien se animó a pisar el área visitante y fue beneficiado con una buena asistencia de Alexis Canelo, tras una gran combinación con Matías Giménez adentro del área. El balón salió disparado de su botín derecho y el guardameta Tomás Durso nada pudo hacer pese a que le pasó cerca de su humanidad, por la violencia del mismo. Iban apenas 8 minutos de la primera mitad.



Aunque el dueño de casa intentó reaccionar, las mejores situaciones las creó el cuadro de Tevez: Canelo tuvo el segundo con un remate a quemarropa bien rechazado por Durso, y más tarde Matías Giménez empalmó una buena volea que no tuvo dirección y desaprovechó otra ocasión. Todos los de Avellaneda protestaron por un pisotón involuntario de Morales a Canelo en el borde del área: Rey Hilfer y el VAR entendieron que no era infracción y, por ende tiro penal.



Por la floja tarea en la etapa inicial, Chirola Romero movió el banco y encontró en el Pata Castro un creador de juego con el que se aproximó mucho más al arco defendido por el ex tripero Rodrigo Rey. Y justamente Castro tuvo una chance inmejorable de cabeza, pero el arquero de Independiente desvió el balón de forma providencial. Del otro lado, Federico Mancuello armó una jugada bárbara y reventó el poste, en una maniobra polémica que se neutralizó por una posición adelantada que, en caso de que hubiera terminado en gol, iba a ser analizada por el VAR.



Sobre el final, Matías Giménez volvió a lucirse como contra Vélez y se despachó con un golazo tras gambeta previa en las afueras del área grande y ensayar un chanflazo que se coló en el ángulo más alejado de Durso. Parecía consumarse la victoria para los del Apache, pero reinó el suspenso. Primero Morales descontó a la salida de una pelota parada, aunque su grito de gol quedó ahogado por un offside claro. En tiempo de descuento, Eric Ramírez madrugó a la defensa roja y sí decretó el 1-2 que ya no se modificaría.



Con este resultado, Independiente alcanzó los 34 puntos, le sacó 6 de diferencia a Huracán (recibirá más tarde a Colón), que hoy estaría descendiendo por Tabla Anual, y 4 de distancia a Gimnasia, su rival de turno. En la próxima jornada chocará justamente chocará contra el Globo en Avellaneda.