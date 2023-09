El goyano Kevin Zenón fue convocado por Mascherano

Viernes, 1 de septiembre de 2023

Integra la lista del equipo que comenzará su preparación para el Preolímpico 2024 que se jugará en Venezuela.

El goyano Kevin Zenón es uno de los 20 jugadores que que convocó Javier Mascherano para integrar el seleccionado argentino Sub-23 de al Preolímpico 2024 que se jugará en Venezuela.



El DT del seleccionado juvenil convocó a 20 futbolistas del fútbol local para empezar a trabajar con vistas al torneo que otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.



A la espera de la oficialización, este plantel disputará un amistoso el próximo sábado 9 de septiembre contra Bolivia en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.



El entrenador apostó por mayoría de apellidos que oscilan entre los 21 y 22 años, ya que aquellos que tenían edad para disputar este año el Mundial Sub 20 ya estuvieron bajo la órbita del cuerpo técnico precisamente para ese certamen. Por ende, decidió utilizar este llamado con el fin de probar deportistas que todavía no tuvo bajo su mandato.



Zenón (22 años) debutó en la primera de Unión bajo la conducción técnica de Juan Manuel Azconzábal, lo hizo en un partido de la Copa Sudamericana en el 2020.



Lentamente se fue ganando un lugar entre los titulares del equipo Tatengue y hoy es uno de los titulares en el plantel que conduce Cristian “Kily” González. Durante la Liga Profesional marcó dos goles.



Durante el año 2020 fue convocado por por Fernando “Bocha” Batista para integrar la preselección Sub 20 de cara al sudamericano aunque después no quedó en la lista definitiva.



Entre los convocados por Mascherano también aparecen Cristian Medina y Pablo Solari, figuras de Boca Juniors y River Plate, respectivamente.



Del Xeneize también están Leandro Brey, arquero de la reserva, y el defensor Nicolás Valentini.



Mientras que del Millonario fue citado Santiago Simón, de poca continuidad con Martín Demichelis.



Una de las sorpresas de la lista es el defensor Kevin Lomónaco, quien volvió al fútbol argentino en este receso luego de haber sido declarado culpable en la causa por apuestas deportivas que sacudió al fútbol brasileño.



Luego de conducir al seleccionado en el último Mundial Sub-20, Mascherano acordó con Bernardo Romero y Claudio Tapia su continuidad y aceptó dirigir al combinado Sub-23 en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. El torneo Preolímpico se jugará en Venezuela con fecha a confirmar pero sería en enero.