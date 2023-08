Almirón pidió postergar el Superclásico ante River

Jueves, 31 de agosto de 2023

El partido por la Copa de la Liga caería en el medio de la semifinal ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Boca eliminó a Racing por penales luego de empatar los dos partidos sin goles y ya piensa en la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Entre la ida y la vuelta frente a los brasileños, al Xeneize le toca jugar la fecha de clásicos de la Copa de la Liga ante River.



En conferencia de prensa tras la victoria, Jorge Almirón explicó por qué le gustaría postergar el encuentro ante el Millonario: "Si se puede acomodar el partido, sería lo ideal para la gente de Boca. Jugamos una instancia muy importante contra Palmeiras, que es un rival fuerte, pero nosotros vamos a hacer sentir la localía".



El entrenador del Xeneize profundizó en su deseo: "Ojalá se pueda acomodar el partido con River porque también es importante para nosotros; estaría bueno que juguemos en igualdad de condiciones porque somos dos equipos grandes y no tendría que sacar ventaja ninguno".



Por último, Almirón aseguró que no ve mayores problemas en que se defina esa postergación, pero lo hizo con una chicana: "Hoy nosotros estamos en la Copa Libertadores y ellos pueden esperar para jugar ese partido".



Si pasara Fluminense, Boca jugaría la ida ante Palmeiras el martes 26 de septiembre y la vuelta una semana después. Si avanzara Olimpia, los partidos se jugarían los miércoles. El Superclásico ante River tiene fecha pautada para el domingo 1° de octubre, aunque si no lo postergan, debería jugarse el sábado 30 de septiembre para que el Xeneize tenga 72 horas de descanso.