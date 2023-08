Argentina campeón Latam Cup de Hockey sobre Hielo Martes, 29 de agosto de 2023 La Selección Argentina de Hockey sobre Hielo, conocida como Los Leones, salió campeón por primera vez de la Latam Cup. No fue fácil, pero el conjunto albiceleste venció en la final 3 a 2 a Grecia en el Ice Den de los Florida Panthers.

Hace un año, Argentina había perdido la final de este certamen ante Puerto Rico por la mínima. Pero la revancha llegó este año y Los Leones hicieron historia en un partido que quedará grabado entre los mejores del hockey sobre hielo.



El camino a la gloria no fue fácil. En la fase de grupos, Argentina le ganó al conjunto griego por 7 a 2, al Líbano por 5 a 4 y a México por 9 a 1. En semifinales, la Selección se impuso por un ajustado 3 a 1 a Flying Cedars de Líbano y llegó a la gran definición.



En la final, Los Leones tuvieron un durísimo enfrentamiento frente a la debutante Grecia. El partido terminó 2 a 2 y llevó a dos tiempos extras, donde Owen Haiek se convirtió en héroe. El argentino metió el gol de oro en el segundo período adicional, cuando se enfrentaban tres contra tres, y fue delirio para la hinchada presente en Florida.



Bajo el cántico de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", que fue popularizado en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina de Hockey sobre Hielo festejó junto a su gente este nuevo campeonato. Por otro lado, la sub 16 también se subió a lo más alto del podio en la Latam Cup, tras vencer por 7 a 3 en la final a Chile.