Hay 34 alianzas para las elecciones municipales

Jueves, 24 de agosto de 2023

El oficialismo compite con dos frentes en Esquina, Mercedes y Paso de los Libres, la oposición sumó partidos de otros sectores y La Libertad Avanza competirá en las ocho comunas que van a las urnas.



El Juzgado Electoral de Corrientes informó que se inscribieron 34 alianzas en total para las elecciones municipales que se realizan en ocho comunas de la Provincia el 22 de octubre. El oficialismo compite con dos alianzas en Esquina, Mercedes y Paso de los Libres, la oposición en algunas localidades sumó a partidos de otros sectores y la alianza La Libertad Avanza se registró en todas las localidades que van a las urnas para elegir concejales y Defensor del Pueblo.



El 22 de octubre junto a las elecciones generales en Corrientes en total se elegirán 36 concejales y un defensor del Pueblo en las localidades de Bonpland, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Mercedes, Paso de los Libres, San Roque y San Lucía.



Y tras el cierre de inscripción de las alianzas, para la elección de un concejal en la localidad de Bonpland se inscribieron tres alianzas. La alianza “ECO + Vamos Corrientes” está integrada por 27 partidos. Esta boleta irá adherida a la papeleta que impulsa la candidatura a Presidente de la Nación de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. Se debe señalar que no forman parte de la alianza el partido Propuesta Republicana (PRO) y el Partido Autonomista (PA).



La oposición competirá con la alianza denominada “Unión por la Patria de Bonpland” que está compuesta por 18 partidos políticos. Esta boleta irá adosada a la papeleta que propone al Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa como Presidente de la Nación.



En Bonpland, como en resto de las siete comunas donde se elegirán ediles, competirá la alianza La Libertad Avanza que ratificó su conformación con la que compitió en las elecciones Primarias (Paso) compuesta por los partidos políticos: Unión Celeste y Blanco, FE y P.A.I.S (Política Abierta para la Integridad Social). La grilla de postulantes al Concejo Deliberante de esta alianza irá adosada a la boleta del candidato a presidente de la Nación, el actual Diputado Nacional Javier Milei.



En Esquina para la elección de 7 concejales se registraron 6 alianzas. Los partidos del oficialismo conformaron dos frentes electorales. La alianza ECO + Vamos Corrientes está conformada por 26 partidos políticos. No suscribieron el Partido Liberal y Propuesta Republicana (PRO) ya que conformaron otro frente electoral denominado “Esquina Cambia”. Esta alianza competirá con boleta corta.



La oposición competirá con la alianza “Unión por la Patria- Esquina Siempre por Vos” que está integrada por 17 partidos políticos.



“Unidos por el Bienestar de Esquina”, es otro de los frentes electorales que se registró para competir y está integrado por los partidos Compromiso Federal, Comunista y Convocatoria Popular.



Impulsando al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti a la presidencia de la Nación, en Corrientes los partidos Demócrata Cristiano, Nuestra causa y el Socialista conformaron un frente electoral denominado “Hacemos Unidos por Esquina” para competir por los 7 escaños del Concejo Deliberante de esa localidad.



Mientras que para las 2 bancas del Concejo Deliberante de Felipe Yofre, se inscribieron 5 alianzas. ECO+ Vamos Corrientes está integrada por 27 partidos. El PRO compone la integración de la alianza pero no se suscribieron a la misma, Unión Popular y el Partido Nuevo.



La oposición compite con la alianza “Unión por la Patria de Felipe Yofre” integrada por 17 partidos políticos.



“Hacemos Unidos por Yofre” es otro de los frentes que va a proponer candidatos propios y está integrado por los partidos Socialistas, Demócrata Cristiano, Nuestra Causa.



Mientras que otro de los frentes es “Construyendo Yofre” conformado por el Partido Comunista y Convocatoria Popular.



En Virasoro donde se eligen 6 concejales y un Defensor del Pueblo se registraron 4 alianzas.



“ECO + Vamos Corrientes” está integrada por 25 partidos. No suscribieron Unión popular, el Partido Nuevo, el PRO y Forja.



La oposición competirá con la alianza denominada “Frente Renovador Virasoreño” que está integrada por 20 partidos políticos.



También competirá “Hacemos Unidos por Virasoro” integrada por 3 partidos (Demócrata Cristiano, Nuestra Causa y Socialista).



En Mercedes se eligen 6 concejales y se inscribieron 4 alianzas. El oficialismo competirá con dos grillas de candidatos. “ECO + Vamos Corrientes” está integrada por 24 partidos, sin los Partido Autonomista, Liberal, el PRO, el Partido Demócrata Progresista y el Panu que conformaron otra alianza denominada “Fuerza Mercedes”.



La oposición competirá por las bancas con una sola grilla de candidatos a concejales mediante la alianza denominada “Unión por la Patria- Cambio Solidario” integrada por 21 partidos que incluye al Demócrata Cristiano, Nuestra causa, Compromiso Federal, Comunista y Convocatoria Popular que en otras comunas compiten con frente propio.



En Paso de Los libres donde se eligen 6 concejales se registraron 5 alianzas. El oficialismo compite con dos frentes electorales. ECO + Vamos Corrientes está integrada por 27 partidos, mientras que el Partido Autonomista y el PRO conformaron otro frente electoral denominado “Juntos por Libres”.



La oposición compite con la alianza “Unión por Libres” que está integrada por 19 partidos políticos.



“Unidad por la Revolución Libreña” es otro de los frentes que se registraron para las elecciones y está conformado por el Partido Comunista y Convocatoria Popular.



En la localidad de San Roque donde van a las urnas para elegir 4 concejales se registraron 3 alianzas. ECO + Vamos Corrientes está integrada por 28 partidos políticos, pero el PRO no forma parte de la alianza oficial en esta comuna.



“Unión por la Patria San Roque”, representa a la oposición y está conformada por 18 partidos.



Y por último en Santa Lucía donde se renuevan 4 concejales, se inscribieron 4 alianzas. El oficialismo conformo su alianza con 28 partidos, pero sin la adhesión del PRO.



La oposición competirá con la alianza “Unidos por Santa Lucía”, integrada por 18 partidos políticos.



“Santa Lucía Camina”, es otra de las alianzas y está conformada por el Partido Comunista y Convocatoria Popular.



Cabe señalar que de acuerdo al calendario electoral, el 2 de septiembre los frentes electorales y los partidos políticos que compiten solos deben inscribir sus candidatos a concejales.