Votó más gente que en las PASO de 2021

Domingo, 13 de agosto de 2023

La gran excepción se registró en la Ciudad de Buenos Aires, con la implementación del nuevo sistema de voto electrónico. Hubo una mayor participación que en las PASO de 2021.

Después de una jornada electoral que se desarrolló sin inconvenientes en la mayoría de los distritos, a las 18 cerraron los comicios en todo el país, con la salvedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se prolongó el acto eleccionario como consecuencia de los inconvenientes registrados con la implementación del nuevo voto electrónico.



En las escuelas porteñas se encontró una importante cantidad de votantes que aguardó para cumplir con su obligación de votar, por lo que la elección se extendió hasta las 19.30 en el distrito, según lo determinó la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini.



La magistrada lo dispuso en los establecimientos capitalinos en los que las filas llegaron hasta la calle, según informaron fuentes judiciales.



En aquellos lugares habilitados para votar donde no quedaron electores esperando fuera del establecimiento, se cerraron las puertas a las 18 y los comicios continuaron hasta que todos terminaron de sufragar.



Se trató de una decisión tomada a partir de las demoras generadas en la ciudad de Buenos Aires producto de la concurrencia de dos sistemas para votar: para los cargos nacionales se utiliza la tradicional boleta de papel y para lo locales la boleta electrónica.



Las escuelas donde se siguió votando fueron el colegio Raíces, en Gavilán 4455; el Instituto San Isidro Labrador, en la Avenida San isidro 4700; y la escuela número 2 maestro Eduardo Luis Vicente, en Larrazábal.



El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, destacó este domingo los números de participación ciudadana en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que fueron -según dijo- “bastante auspiciosos", y señaló que los comicios se realizaron “en paz, con normalidad y con tranquilidad, que eso es lo más importante”.



“Los números han sido bastante auspiciosos, así que queremos agradecer y felicitar a todos los argentinos que fueron a emitir su voto, a 40 años de la recuperación de la democracia, con todo lo que le costó al pueblo argentino”, dijo Vitobello en el Centro de Cómputos instalado en el Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas.



Pasadas las 18, la Cámara Nacional Electoral había anunciado que el 68,3 por ciento de los ciudadanos habilitados en el padrón habían emitido su sufragio, pero a esa hora todavía había gente en los centros de votación en distintos puntos del país.



Asimismo reconoció que “si bien hay deudas pendientes todavía, que pueden generar bronca y desánimo, la única forma de solucionarlo es participando más, comprometiéndonos más y no resignándonos a no emitir nuestro voto", expresó Vitobello.



A poco del cierre de los comicios, el funcionario sostuvo que “creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en sociedad, y que todo juntos podamos construir una sociedad más justa”.



En tanto, el funcionario pidió “tener paciencia” para conocer los resultados de la votación, porque “como es de público conocimiento, hay distritos donde el recuento de votos va a ser más lento” y puntualizó “el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde “ha habido dos sistemas de votación”.



“Una vez que termine el escrutinio, se van a contar los votos de las boletas de la elección nacional, de la boleta papel, y terminado este recuento, se va a proceder a contar los votos de los votos electrónicos. Recién cuando se termine este segundo escrutinio se pueden transmitir los resultados con los telegramas recibidos, y eso obviamente va a retrasar la llegada de los datos”, explicó.



En el caso de la provincia de Buenos Aires, Vitobello pidió tomar en cuenta que hay “ocho categorías, infinidad de candidatos y de listas y por la misma causa, la finalización del escrutinio va a ser bastante lenta. Cada telegrama en este distrito va tener tres hojas”.



“Todavía no le podamos dar un horario, eso lo veremos y lo iremos anunciando”, explicó.



Vitobello agradeció a “todos quienes hicieron posible la realización de estas elecciones” quienes han trabajado no solo hoy, sino que hace varios meses vienen trabajando para que esto sea exitoso” y, en primer lugar, mencionó al titular de la Dirección Nacional (DINE), Marcos Schiavi, así como también a la titular del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski; a los integrantes del Comando Electoral, por su tarea logística; a la Cámara Nacional Electoral y a los jueces federales con competencia electoral, y a los presidentes de mesa y a los fiscales de los distintos partidos políticos.



El porcentaje de votantes superó el registrado en las PASO de 2021, cuando se observó el índice más bajo de votantes, el 67,78, desde la creación de las PASO en 2009 y en general en elecciones desde el retorno de la democracia en 1983. Télam.