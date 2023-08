"OJALÁ PUEDA REGALARLES MUCHAS ALEGRÍAS"

Martes, 1 de agosto de 2023

Llegó el día: Edinson Cavani fue presentado como el refuerzo estrella de Boca Juniors de cara a la segunda mitad del año y con el objetivo de ganar la Copa Libertadores.

"No hay un club como Boca para empezar a dar los últimos pasos de mi carrera", aseguró en conferencia de prensa.



El delantero de 36 años se realizó la revisión médica este lunes, y luego fue directo a La Bombonera, donde primero dio una conferencia de prensa, posó con la camiseta que lleva el número 10 en la espalda, y por último salió al campo de juego, donde miles de hinchas Xeneizes coparon el estadio para recibirlo.



Frases destacadas de Edinson Cavani en conferencia de prensa



"Estamos todos muy felices, mi familia también. El cariño de la gente lo siento desde hace algunos años, cuando se empezó a hablar la posibilidad de venir acá".



"Había muchas cosas que reunían el deseo de poder volver, tenía ganas de estar cerca de casa y no hay país más parecido al nuestro que Argentina, y no hay club como Boca para empezar a dar los últimos pasos de mi carrera".



"Las charlas con Román venían hace mucho y eso te demuestra que te quieren y te dan confianza, eso te motiva. Es un responsabilidad muy grande ponerse la camiseta de Boca y esa responsabilidad me llenaba las ganas de estar acá".



"Había hablado con Carlos Bianchi estando en PSG y le pregunté cómo era estar en Boca. Me dio una respuesta diplomática, ja; nunca me dejó bien en claro lo que era pero sí que era un experiencia increíble".



"No tengo 25 años pero tengo 36 y muchos kilómetros recorridos y eso cuenta en un futbolista. Pero las ganas están siempre, voy a entrenarme todos los días al 100% como lo he hecho siempre para estar preparado cuando me toque salir a la cancha con esta camiseta como si fuese hincha de toda la vida. Darlo todo desde el primer al último momento es mi filosofía de vida".



"No sé si voy a estar con Nacional, tengo que reunirme con el cuerpo técnico y ahí se tomará la mejor decisión para lo que viene, yo estoy a disposición. Puedo jugar donde me necesiten, central, lateral, ja. Estando cerca del área es donde siempre me he sentido más cómodo pero me adaptaré a lo que necesite el técnico".



"Cuando tenía 12 o 13 años vinimos en un viaje que se hizo desde Uruguay que trajeron una categoría de inferiores y una de las visitas era venir al museo de Boca. Estábamos todos felices y dentro de la visita estaba la posibilidad de salir a la cancha. Todos teníamos la ilusión pero antes de salir nos comunicaron que solo podíamos ir a la grada y yo deseaba poder estar ahí. Nunca me imaginaba lo que me iba a pasar después en mi carrera. Me emociona mucho".



"En Valencia venía hablando con mis hijos que estaba la posibilidad de venir a Boca y les gustó mucho, sabían lo que representa Boca. Como padre uno le puede dejar el momento, que puedan estar acá y ver lo que significa este club y vivirlo".



"Recién en la clínica le pregunté a Chelo y Raúl si era la clínica de Boca porque toda la gente me felicitaba y eso demuestra lo que es el mundo Boca. Me tocó vivir una situación parecida cuando llegué a Nápoli. No había pisado la cancha y la gente me demostraba mucho cariño, y eso que no me habían visto en la cancha. Eso demuestra la pasión que tiene este club. Ojalá pueda regalarles muchas alegrías".