MERCEDES: JUGADOR QUEDÓ INCONSCIENTE TRAS RECIBIR UN CABEZAZO

Viernes, 28 de julio de 2023

El hecho ocurrió este fin de semana en el marco de la segunda fecha del campeonato de la ciudad de Mercedes organizado por AMeFuSa.

En una jugada disputada Javier, que juega para Cheruvicha B y cuyo apellido no ha trascendido, rechazó una pelota al lateral y recibió la bronca de un rival. Su reacción fue la de empujarlo con el brazo y fue allí cuando otro futbolista de San Martín se sumó al conflicto y le dio un cabezazo al rostro que deja en el suelo a Javier.



“Está hecha la denuncia y la persona no puede volver a jugar al futbol. El agresor se llama Blancos Pedro y no sabemos a qué se dedica”, declaró Carolina, esposa de la víctima, en el programa Nosotros a la Mañana de Canal 13. “Javier es albañil y siempre juega con el mismo equipo. Yo todas las veces que él juega, lo acompaño. Se vivió un momento difícil porque al verlo no sabes que es lo que tiene o lo que pasa. Es la primera vez que juegan contra ese equipo. Ellos ascendieron y nunca se habían cruzado”.



El futbolista agredido quedó inconsciente en el suelo, según informaron medios locales, y luego recibió ocho puntos de sutura en el rostro, motivo por el cual ahora se le ha complicado ejercer su profesión de albañil: “Come todo líquido, sopa y yogurt. No puede masticar ni ir a trabajar. El trabajaba de lunes a viernes. Empezaba a las 6, ingresaba a las 14 hasta las 17. Y también trabaja los sábados”, explicó su esposa.



El jugador de Cheruvicha B ya realizó la denuncia y se está asesorando con abogados para ver de qué manera continuar con la situación. Mientras tanto, se espera por conocer la sanción de AMeFuSa ya que las imágenes de la agresión son claras y se espera un castigo ejemplar.



Esto ocurre poco después de que se registrara un hecho sin precedentes en el futsal argentino, cuando a comienzo de mes José Loscocco, jugador del equipo Municipio de San Martín, fue suspendido por 10 años por la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza por haber golpeado a un rival de Godoy Cruz con un codazo. En aquella ocasión el jugador atacado tuvo que ser hospitalizado y recibió cinco puntos de sutura en la cabeza debido al impacto.