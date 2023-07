TARAGUY PRESENTA LAS FINALES DEL REGIONAL DEL NORDESTE 2023

Miércoles, 26 de julio de 2023

El sábado 29, se disputarán las semifinales del 23° Torneo Regional de Rugby del Nordeste, y Taraguy RC tendrá el honor y la responsabilidad de ser el club organizador.

Tanto en Intermedia como en Primera división, los equipos semifinalistas estarán disputando estos partidos claves para ir en busca de la nueva corona Regional.

Para ello, Taraguy RC presentará en sociedad lo que ellos llaman «Una gran fiesta del rugby», con muchas sorpresas y novedades que se tendrán en cuenta para estas jornadas de las Finales del Regional del NEA 2023. La presentación será en conferencia de prensa en Circuito Mola, en Costanera Sur a la vera del río Paraná (detrás del predio de Boca Unidos).



Allí, los organizadores, dirigentes y protagonistas se darán cita para brindar detalles del evento, que quiere reunir a toda la familia, y también de las expectativas deportivas de ambas jornadas.



Las definiciones se disputarán el 12 de agosto

Con un amplio grupo de trabajo, los anfitriones preparan con mucho ahínco la "casa de los cuervos", para que los aficionados y público en general vivan dos jornadas inolvidables. Los organizadores prometen un ingreso ágil al club, con la posibilidad de la compra anticipada y el acceso con un código QR, un palco VIP con muy buenos servicios, una zona de food trucks, sector para niños con juegos y personal especializado, y un 4º tiempo con diversión y muy buena música.

La Urne ya comunicó oficialmente los horarios de los partidos y todo está listo para que los aficionados del rugby de la región y toda la comunidad puedan vivir un sábado a pleno disfrute.

Las redes sociales y los medios de comunicación, jugarán su partido importante también llevando información de accesos, costos, método de compra de entradas, que se podrán conseguir virtualmente, y sobre todos los detalles y servicios que se tienen previstos para disfrutar de las jornadas, además con buen rugby.



Acreditaciones

Los medios y periodistas interesados en cubrir las instancias finales del Regional del NEA en Taraguy RC este sábado 29 y el sábado 12 de agosto, deberán comunicarse con el responsable de prensa de la organización al 3794-407-777.



Partidos Confirmados

Torneo Regional del NEA-Súper 10 2023 Sábado 29





Primera-Semifinales

14: Curda vs Capri- Por el 5º puesto. Referee: Felipe Gorrochategui.

14: Aranduroga vs Sixty Semifinal. Referee: Juan Bautista Zubieta

16: Curne vs Taraguy. Referee: Maximiliano Busaniche Intermedia

12: Curne vs Taraguy. Referee: Maximiliano Freschi

12: Aranduroga vs Curda. Referee: Leandro Peker.



NEA de ascenso

El sábado, se juegan las semifinales en Posadas, Centro superó a Caza y Pesca por 45 a 15; Lomas hizo lo propio ante Chajá por 15 a 14; Tacurú venció 39 a 12 a Abipones y Carayá le ganó 23 a 19 a Italiana y todos los misioneros se metieron en semifinales que tendrán estos cruces:





Sábado 29 – Semifinales

16: Centro de Cazadores vs Lomas.

16: Tacurú vs Carayá.