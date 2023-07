"INSISTIMOS EN QUE LOS PARCHES NO SIRVEN" Miércoles, 26 de julio de 2023 Desde Buenos Aires Nicólas Carlino presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP), dijo que cualquier anuncio de quita de impuestos alivia al productor. "Cuando se comienzan a discutir el tema retenciones, escasamente pasan el 8 o el 9 por ciento. Entonces si se pone en la balanza insisto, cualquier anuncio sirve pero no soluciona nuestros problemas de fondo. Por eso insistimos en que los parches no sirven y hace 20 años los venimos teniendo porque no logramos tener una política a largo plazo",define.



El entrevistado resaltó que muchas economías regionales no se desarrollan en ciclos cortos, sino que son proyectos a largo plazo, como la producción citrícola. Además, mencionó que hay numerosas actividades que requieren reglas estables para prosperar, y la falta de estabilidad está afectando al país.



Comparando con Paraguay, Nicolás destacó que el país vecino ha experimentado crecimiento debido a la implementación de reglas claras. En cambio, en Argentina, los vaivenes en las políticas públicas han generado incertidumbre y han dificultado la superación de la crisis.



"Ser emprendedor en Argentina es ser kamikaze"(Nicolas Carlino).



"Para poder desarrollarse uno tiene que tener reglas claras,pero en este paìs uno empuja el carro pero el que no hace nada termina siendo el más beneficiado", opina Carlino.



Haciendo referencia a una declaración del presidente Alberto Fernández sobre la relación entre el agro y la industria, Nicolás resaltó que en Argentina se ha premiado el individualismo, y enfatizó la importancia de tener reglas claras para que todos los actores se sientan respaldados y motivados a progresar.



Carlino adelantó que se reúne en la mañana el Directorio Nacional del INTA y luego a la Rural. La semana próxima será Sáenz Peña.



R:Clara González.- Ivroud Lucas.-