CAVANI ACORDÓ SU RECISIÓN CON VALENCIA Y EN BOCA LO ESPERAN

Martes, 25 de julio de 2023

Edinson Cavani dio un nuevo paso fundamental para convertirse en jugador de Boca y está cada vez más cerca.

El uruguayo acordó este lunes su recisión del contrato con el Valencia de España y es cuestión de horas para que quede con el pase en su poder, condición fundamental que esperaban en el Xeneize desde hace tiempo para poder avanzar con él y arreglar su incorporación al equipo de Jorge Almirón.

El atacante de 36 años tiene acordado de palabra su salida del conjunto Che y solo resta que firme para que se haga efectiva. El primer paso lo había iniciado antes del fin de semana el jugador a través de sus abogados cuando presentó una propuesta para desvincularse, luego de que no fuera convocado a la pretemporada en Suiza.



El elenco español había desistido de contar con el nacido en Salto porque buscaba liberar masa salarial, pero al futbolista le quedaba un año de contrato. La postura del goleador en un inicio era la de cobrar una parte de los 3 millones de euros que ganaría, mientras que Valencia quería abonar lo menos posible.



Sin embargo, las partes llegaron a un arreglo y Cavani cobrará alrededor de 1.5 millones. Lo que resta resolver es si se abonará en cuotas, y cuántas serán. Una vez resuelta su salida, el uruguayo viajará a su país donde esperará que se defina su desembarco en el Xeneize, que primero necesita liberar un cupo de extranjeros.

Hace unas semanas, cuando se reflotó la chance de que vistiera de azul y oro luego de que hace un año estuviera muy cerca de arribar, hubo una reunión entre su hermano y miembros del Consejo de Fútbol para manifestar su deseo de arribar al conjunto de La Ribera. Desde entonces, la dirigencia del Xeneize esperaban que quedara liber para avanzar y todo indica que no habría inconvenientes en arreglar los números del contrato.



En Boca quieren abrocharlo cuanto antes para así incluirlo dentro de los cinco cambios que pueden hacer en la lista de buena fe de la Copa Libertados, para la que tienen tiempo hasta 48 horas antes del inicio de la llave de ida de octavos ante Nacional, que será el 2 de agosto. Por su parte, en paralelo trabajan para liberar un cupo de extranjeros y el que más chances tiene de irse a préstamo al exterior y dejar la vacante es Jan Hurtado, aunque también podrían salir Óscar Romero y Sebastián Villa, quien no es tenido en cuenta.