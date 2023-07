Avanza el Primer Mundial de Fútbol de Talla Baja

Lunes, 24 de julio de 2023

El evento histórico, que congregará a aproximadamente 20 países y más de 400 personas, promete ser un hito en la historia del deporte para las personas de talla baja. En un emocionante paso hacia la inclusión y la diversidad en el mundo del fútbol, la Organización del Primer Mundial de Fútbol de Talla Baja está avanzando a pasos agigantados.







Conscientes de la importancia de contar con el apoyo de todos los sectores, tanto públicos como privados, los organizadores han estado trabajando incansablemente para hacer realidad esta iniciativa. En este sentido, se ha llevado a cabo una reunión crucial con el Ministro de Turismo y Deportes de nuestro país, Matías Lammens, para garantizar el respaldo oficial necesario para llevar adelante el evento.





El ministro Lammens expresó su entusiasmo y apoyo a la organización del Mundial de Talla Baja, reconociendo la necesidad de promover la inclusión y fomentar el talento en el fútbol sin importar la estatura. Afirmó que el gobierno se compromete a brindar todo el respaldo necesario para que este torneo sea un éxito y tenga el reconocimiento que merece.





El evento, que marcará un antes y un después en el mundo del fútbol, no solo ofrecerá una emocionante competencia deportiva, sino que también buscará desafiar estereotipos y derribar barreras. Los organizadores, asumiendo un desafío enorme, tienen como objetivo demostrar que las personas de talla baja no solo están preparadas para jugar al fútbol, como ya han demostrado en numerosas ocasiones, sino que también pueden ocupar roles de liderazgo y ser sus propios dirigentes.





"Queremos mostrarle al mundo que nuestra estatura no define nuestras habilidades ni nuestras capacidades. Somos futbolistas pero también dirigentes talentosos y estamos preparados para llevar adelante este evento histórico con la pasión y dedicación que se merece", expresó Facundo Rojas quien preside la Federación Internacional de Fútbol Tala Baja.





El Mundial de Fútbol de Talla Baja no solo será un evento deportivo, sino también una oportunidad para generar conciencia sobre la inclusión y promover la igualdad a través de el deporte.