BOCA UNIDOS RECUPERA JUGADORES CON LA MIRA PUESTA EN SAN MARTÍN

Miércoles, 5 de julio de 2023

Boca Unidos ya dejó atrás la alegría por la vuelta al triunfo en su cancha el domingo frente a Sarmiento, y ya comenzó a enfocarse en el partido del sábado en Formosa frente a San Martín.

El encuentro, correspondiente a la fecha 20 (segunda de la tercera ronda), se disputará éste 8 de julio, desde las 16, en el estadio 17 de Octubre del club formoseño, y hoy se dará a conocer la designación de los jueces que controlarán el partido.



Para este compromiso, el equipo correntino recuperará a Martín Ojeda, quien si bien no es titular, en los últimos partidos ocupó un lugar en el banco de relevos y es un jugador de experiencia en la categoría.



El mediocampista correntino viene de purgar tres fechas de suspensión por su expulsión frente a Sol de América, en el polémico partido que dirigió Jonathan Correa.



Otro jugador que estaría ya disponible para el partido en Formosa es Gabriel Morales, quien ayer entrenó normalmente. La ausencia de Gabi frente a Sarmiento sorprendió, porque venía siendo titular, y hasta se especuló con un “castigo” del técnico por su fastidio al ser cambiado a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo frente a Sol de América.



“Gabi tuvo un problema lumbar, sintió un pinchazo, así que decidimos pararlo para que no se agrave más”, fue la explicación que dio el DT al ser consultado por la prensa luego del partido frente a Sarmiento.



El que todavía deberá esperar para volver es el goyano, Ángel Piz, que en el mismo partido frente a Sol de América sufrió un desgarro muscular. Del mediocampista ofensivo, Estévez señaló que “vamos a esperar que se recupere bien, no lo vamos a arriesgar”.



De esta manera, Boca Unidos jugará por segunda vez en el torneo en la cancha de reducidas dimensiones que posee San Martín, donde en la primera ronda rescató un empate sin abrir el marcador.



“Vamos a volver a una cancha donde sacamos un empate, que hasta hace poquito éramos el único equipo que lo habíamos hecho, pero siempre es muy difícil jugar ahí. Igualmente, vamos a ir a competir con una ilusión grande”, expresó el Pipa luego del triunfo que levantó anímicamente al Aurirrojo.



Dupla debutante

Por otra parte, el club San Martín de Formosa, anunció oficialmente que “a partir de la jornada de este martes (por ayer), la dupla técnica conformada por Diego Velázquez y Héctor Chaparro se hace cargo del plantel superior que milita en el Torneo Federal A 2023”.



Luego de la salida de Víctor Nazareno Godoy, el equipo formoseño fue dirigido interinamente por Velázquez, ex delantero de la institución, y ayer se confirmó que seguirá al frente del plantel, pero en dupla con Héctor Chaparro, con quien harán su debut el sábado frente a Boca Unidos.