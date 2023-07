ARGENTINA ENTRE LOS CINCO MEJORES DEL MUNDO, CON APORTE CORRENTINO

Lunes, 3 de julio de 2023

En un emocionante encuentro, la Selección Argentina U19 masculina se despidió del Mundial de la categoría con una victoria impresionante sobre Serbia, una reconocida escuela formativa internacional.

El partido, que se llevó a cabo en la madrugada de ayer en la ciudad de Federación, fue una exhibición de alto nivel, destacando la jerarquía individual y el funcionamiento colectivo del equipo argentino.



Desde el comienzo, Argentina demostró estar a la altura del desafío, construyendo una leve ventaja mientras presionaba en la pintura rival. Con la destacada actuación de Lee Aaliya y el aporte de los perimetrales, el equipo cerró el primer cuarto con una ventaja de 18-14. A pesar de la falta de efectividad en los lanzamientos libres, la receta se mantuvo en el segundo período, con Argentina agregando un juego rápido y goles fáciles para mantenerse al frente en el marcador.



Sin embargo, Serbia, un equipo con talento individual, no se dio por vencido y logró empatar el partido sobre el cierre del primer tiempo. Argentina perdió momentáneamente su asociación colectiva y le costó generar espacios en el uno contra uno. A pesar de haber estado arriba durante gran parte del juego, el equipo argentino se marchó al descanso en desventaja por 41-36.



Pero Argentina no se dejó vencer por la adversidad. Con una destacada defensa, aciertos en triples y un parcial de 8-0 al inicio del tercer cuarto, el equipo revirtió la situación y recuperó el liderazgo. El partido se caracterizó por un intercambio constante de puntos y un juego efectivo por parte de ambos equipos. En el último período, Argentina tomó impulso y, con una actuación dominante, superó a Serbia en todos los aspectos del juego, sellando finalmente una victoria por 87-71 y asegurando el quinto puesto en el Mundial.



La actuación del equipo argentino fue destacada en todos los aspectos. Cinco jugadores anotaron en doble dígito, liderados por los 18 puntos de Lee Aaliya y los 15 puntos de Dylan Bordón. Santiago Trouet aportó 14 puntos y 8 rebotes, mientras que Benjamín Marchiaro sumó 11 puntos desde el banquillo. Con una efectividad del 53% en tiros de campo, 10 triples convertidos y solo 9 pérdidas, Argentina demostró un juego soñado en ataque.



Esta victoria marca un hito histórico para la Selección Argentina U19 masculina, ya que lograron su primera victoria ante un equipo europeo en esta edición del Mundial y su primera victoria contra Serbia en la historia del torneo. Con un récord final de 4-3, el equipo finalizó en el quinto lugar, obteniendo su posición más alta desde el cuarto puesto en Letonia 2011, tanto en la categoría U19 como en la U17.



Los destacados desempeños individuales en el Mundial U19

El correntino Dylan Bordón, jugador del básquetbol español en el Gran Canaria, se posicionó como uno de los jugadores más destacados de la Selección Argentina U19 en el Mundial. Con un promedio de 11.4 puntos por juego y 3.7 asistencias, Bordón fue el tercer máximo anotador del equipo y lideró en asistencias. Aunque enfrentó algunos desafíos, demostró su talento y habilidad en el puesto, evolucionando de generador de juego a ejecutor. A pesar de no tener un buen porcentaje en triples, se espera que con práctica mejore su desempeño en este aspecto. Además, deberá trabajar en el manejo del balón para evitar faltas de doble dribling. Bordón tuvo un cierre impresionante contra Brasil y mostró seguridad en general. Sin duda, dejó una excelente impresión en el torneo.



Por otro lado, Lee Aaliya, jugador de Atenas de Córdoba, se destacó como una de las revelaciones del equipo argentino. Con un promedio de 17.1 puntos y 9.0 rebotes por juego, Aaliya fue el mejor jugador del equipo, mostrando un desempeño sobresaliente en partidos clave, como contra Canadá y Brasil. Su presencia física y habilidades atléticas lo convierten en un jugador impresionante en la posición de interior. Aaliya es un atleta completo, capaz de realizar clavadas con facilidad y con un desarrollo corporal avanzado para su edad. Se espera que encuentre un equipo en la Liga A para seguir desarrollándose. Aunque jugó principalmente como pívot, se proyecta que se convierta en un ala-pívot moderno con habilidades de tiro. Su rendimiento fue la mejor noticia para Argentina en este 2023.



Otro jugador destacado fue Lucas Giovannetti, quien demostró ser el mejor de esta generación en el equipo argentino. Con un promedio de 15.0 puntos, 5.4 rebotes y 2.3 asistencias por juego, Giovannetti se destacó como alero-escolta. Con una altura de 2.03 metros, su talento, habilidad para jugar y hacer jugar, así como su eficacia en el tiro, lo convirtieron en el mejor triplista del equipo argentino. Su versatilidad en el puesto de alero y su contribución en el rebote hacen que sea una pieza clave para el futuro de la selección. Giovannetti, junto a Trouet y Aaliya, conformaron una formación de 3-4-5 en la cancha, que podría brindar recambio para los puestos más altos en el corto plazo en la selección mayor. Ahora, Lucas se embarcará en su camino real en la categoría de mayores.