JUNTOS POR EL CAMBIO SE IMPUSO EN SAN JUAN Lunes, 3 de julio de 2023 Luego de que el máximo tribunal determinara que Sergio Uñac no podía buscar la reelección, la discusión sobre quién será su sucesor quedó saldada... Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio, sacó una distancia considerable por sobre los candidatos peronistas Rubén Uñac y José Luis Gioja.



Con el 92% de las mesas escrutadas, la agrupación Unidos por San Juan, vinculada a Juntos por el Cambio a nivel nacional, superaba ayer en horas de la noche a la oficialista San Juan por Todos con 204.442 votos (51,13%), contra 177.084 (44,3%), en las elecciones a gobernador de la provincia.



Por el frente opositor se imponía la fórmula de Marcelo Orrego como gobernador, mientras que en el lado oficialista conseguía mayor cantidad de votos la lista encabezada por José Luis Gioja, actualmente diputado nacional.



Las elecciones para gobernador y vicegobernador de San Juan cerraron ayer con normalidad a las 18 y una asistencia estimada del 68% de los habilitados en el padrón, uno de los guarismos más bajos de la historia de la provincia.



Así lo informaron fuentes electorales, quienes recordaron que el 14 de mayo pasado, cuando se eligieron legisladores e intendentes, votó el 75% de los inscriptos, y añadieron que ayer el porcentaje más bajo, 55, se dio en el Departamento Iglesia, mientras el más alto se registró en Albardón, con 77%. No obstante, el porcentaje de votantes había aumentado de manera significativa en pocas horas, ya que hasta el mediodía había sufragado solo el 24% de los inscriptos.



La de ayer fue una inédita jornada electoral en la cual sola estuvieron en disputa las categorías de gobernador y vicegobernador, luego que en mayo pasado los ciudadanos de la provincia cuyana concurrieran a las urnas para elegir al resto de los cargos (legisladores provinciales, intendentes y concejales) ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad de la candidatura a la reelección de Uñac.



Pasado el mediodía, el Tribunal Electoral Provincial estimaba que el 24% de los 603.000 empadronados ya habían votado y poco después de las 16 se calculaba que ese porcentual había subido al 60%. Finalmente la asistencia se estimó en 68%.



Se estimaba que entre las 19 y las 20 podría haber una tendencia que se confirmaría no más allá de las 21. Es que al tratarse de una votación solo para la categoría de gobernador y vice, se facilita el recuento una vez terminada la elección.



En las 234 escuelas destinadas a los comicios casi no hubo denuncias por demoras en la instalación de las 1.795 mesas receptoras de votos.



Para estos comicios se presentaron diez fórmulas. La única que tuvo una modificación fue la de la subagrupación Vamos, que originalmente llevaba como postulante al gobernador Sergio Uñac, quien resultó reemplazado por su hermano, el senador nacional Rubén Uñac, al frente de un binomio completado por el intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino.