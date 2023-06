RIVER PLATE VENCIÓ 2-0 A THE STRONGEST Y SE CLASIFICÓ A OCTAVOS DE FINAL Miércoles, 28 de junio de 2023 River Plate se enfrentó a un partido decisivo este martes por la noche en su camino hacia los octavos de final de la Copa Libertadores. El estadio Más Monumental repleto fue testigo de una muestra de contundencia del equipo de Martín Demichelis, que venció 2 a 0 a The Strongest de Bolivia y selló su pase a la siguiente ronda.



El encuentro, válido por la sexta y última fecha del Grupo D, contó con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y fue transmitido por Fox Sports y Telefe.



Hasta esta noche, River ocupaba el segundo lugar en su zona, empatado con Sporting Cristal de Perú, ambos con siete puntos. Sin embargo, se encontraban a dos puntos del líder Fluminense de Brasil, que acumulaba nueve puntos. Por lo tanto, una victoria era fundamental para asegurar su pase a la siguiente fase.



A su vez, The Strongest llegó a este encuentro en el último lugar de la tabla de posiciones, con seis puntos. En la jornada anterior, el equipo boliviano sufrió una derrota en casa por 2 a 1 ante Sporting Cristal.