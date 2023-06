ENZO FERNÁNDEZ, UNA VISITA DE LUJO EN EL MONUMENTAL

Miércoles, 28 de junio de 2023

Para enfrentar a Fluminense, Díaz se ubicó en el lateral izquierdo, Pérez en la mitad de la cancha y ¡Fernández en la tribuna!.

Sí, en una noche clave para River en la Copa Libertadores, los Enzo dijeron presente: en el caso del actual jugador del Chelsea, aprovechó sus días de vacaciones en nuestro país para pegar la vuelta al Monumental y disfrutar del equipo de Martín Demichelis. Y claro, su visita significó una linda sorpresa para los hinchas que coparon el estadio.



Con un look casual con jean y un abrigo blanco, el volante se ubicó en uno de los palcos acompañado por Valentina Cervantes, su pareja, y Lucas Martínez Quarta. Y más allá de observar el encuentro, también se dio el gusto de bajar a ese vestuario local en el que compartió grandes momentos para reencontrarse con viejos conocidos por segunda vez en el año.



En marzo, había vuelto a pisar el césped del estadio en el amistoso con la Selección Argentina y también se dio una vueltita express por el River Camp, donde vivió un momento muy emotivo.



Hubo abrazos Paradela y Beltrán, risas cómplices con Palavecino y afectuosos saludos con todo el plantel, desde los viejos conocidos como Enzo Pérez y Joni Maidana hasta los nuevitos como su tocayo Díaz y los más pibes. Además, Enzo F. también se dio el gusto de conocer y compartir una breve charla con Martín Demichelis. Porque tras ser una pieza clave del ciclo Gallardo, para el campeón del mundo fue una linda ocasión para intercambiar conceptos con el nuevo DT y hasta posar para una foto que se llenó de likes.



"River fue el club en donde realmente empecé a desarrollar mis habilidades. Ahí aprendí mucho dentro y fuera del campo, y crecí como persona", reconoció Enzo en su llegada a Inglaterra. Además, al ser consultado sobre su fugaz paso por el Benfica y su arribo rutilante al Chelsea, Enzo no dudo que todo esto se debió a River porque "ellos fueron los que me abrieron la puerta a Europa".