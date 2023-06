UNIÓN DE GOYA Y REGATAS, DUEÑOS DEL PROVINCIAL U13 Martes, 27 de junio de 2023 Un gran fin de semana, pletórico en básquet se vivió en las categorías formativas de la Federación de Básquetbol de Corrientes, con el desarrollo del Final Four en las categorías U13, tanto en la rama femenina como en la masculina. Empezando con las chicas, en un juego para el infarto y cerrando el certamen, Unión de Goya dio vuelta la historia venciendo a su par Amad 61-50 para igualar la primera ubicación y por mejor rendimiento global ante las «verdes» se consagraron ganadoras de la Liga Prefederal 2023. Ahora junto a las subcampeonas obtuvieron el pasaporte a la Liga Federal de la Cabb.

En el juego decisivo Priscilla López 26 y Paula Candia 20 fueron sus principales artilleras. Por el lado de Amad se destacaron Agustina Gauna 16 y Milagros Canteros 15.





Buen marco de público se hizo presente en la definición en la Catedral del Básquetbol en Goya y en la entrega de premios estuvieron presentes los presidentes de ambas entidades, Gerardo Urquijo (Unión), Celeste Alfonzo (Amad) y Marcelo Quagliozzi (tesorero de la Fbpc).







SÍNTESIS

Unión Goya (61): Azcona 4, Bartlett 0, Arrua 0, López M 0, López P 26, (FI); Candia 20, Segovia 6, Rolón 2, Ibarrola 3, Camino 0, Benítez 0, Rodríguez 0. Entrenador: José Francisco.

Amad (50): Gauna 16, López 9, Muñoz 2, Montti 4, Alcaráz 0, (FI); Andino 0, Lago 0, Díaz 9, Comachi 0, Canteros 10, Cavedon 0, Montti 0. Entrenador: José González.

Parciales: 17-14, 19-9, 15-17, 10-10. Estadio: La Catedral del Básquetbol.



ASÍ SE UBICARON

1). Unión* 11 pts (5-1)

2). Amad* 11 pts (5-1)

3). Sociedad Sportiva* 7 pts (1-5)

4). Regatas* 7 pts (1-5)

(*) definieron la posición el resultado entre sí.



FESTEJO «FANTASMA»

El fin de semana se llevó a cabo el Final Four de la Liga PreFederal Formativa de la categoría U13, el cual fue organizado por el Club de Regatas Corrientes, quien se alzó con el título más importante de la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes al ganar el certamen de manera invicta.

El «fantasma» le ganó a Antorcha de Saladas en la primera jornada por 90-63, luego venció a Sportiva de Esquina 103-29 y finalmente, en la tercera fecha, le ganó a San Martín en el duelo que definía al flamante campeón por 79-68.





El «remero» había llegado al cuadrangular final de manera invicta, habiéndose quedado con el primer puesto de la primera instancia, al igual que en el cuadrangular semifinal, donde también ganó sus tres compromisos.

De este modo, el club de Regatas representará a Corrientes en la Liga Federal Formativa de la categoría junto con San Martín, quien finalizó segundo en el certamen.





En el Final Four hay que destacar la actuación colectiva del equipo que comanda Juan Cruz Alderete, integrado por: Juan Cruz Mascaró, Laureano Maidana, Joaquín Almozni, Esteban Ríos, Simón Pérez Acosta, Baltazar Sánchez Tarragó, Tiziano Portillo, Nicolás Vallejos, Ignacio Moringa, Bautista Alarcón, Feliciano Benítez Sabotigh, Bautista Rodríguez Procopio y Bastian Monzón.