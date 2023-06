IVÁN PAREDES NO JUGARÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA EN BOCA UNIDOS Viernes, 16 de junio de 2023 Así se anunció a través de las redes sociales que el jugador Iván Paredes no continuará jugando en el club la próxima temporada. Boca Unidos se despidió de Iván Paredes a través de su cuenta de Instagram con una imagen del jugador y palabras de agradecimiento.



En conjunto correntino publicó: “El Club Atlético Boca Unidos comunica que Iván Paredes no continuará jugando esta temporada con la camiseta Aurirroja”.



“Desde nuestra institución, agradecemos su dedicación, profesionalismo y trabajo realizado en compromiso con el club. Le deseamos lo mejor en su porvenir y éxitos en su respectiva carrera profesional”, expresaron.