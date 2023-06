ASEGURAN QUE KYLIAN MBAPPÉ NO RENOVARÁ SU CONTRATO CON PSG Martes, 13 de junio de 2023 La decisión de Lionel Messi de continuar su carrera en Inter Miami de la MLS parece que no fue la única que sacudió a París Saint-Germain por estos días. Según informó el diario francés L'Equipe, Kylian Mbappé le comunicó al club su intención de no renovar el contrato, por los que podrá ser vendido en el próximo mercado de pases



El delantero, de 24 años, informó su decisión a la institución mediante una carta en la que expuso que no ejecutará la cláusula de extensión de su vínculo por un año más. Es decir, quedará libre en junio de 2024.



"El PSG, sorprendido y cansado por la decisión del jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza: o Mbappé amplía su contrato o será vendido antes del cierre de mercado", asegura L'Equipe.



Ante esta situación, Real Madrid volvió a aparecer en el radar del francés, a quien ya había pretendido incorporar en temporadas anteriores.