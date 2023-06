LA JUSTICIA DECLARÓ NULA LA MEDIDA CONTRA LA AVÍCOLA SANTA ANA

Martes, 13 de junio de 2023

El fallo fue publicado por el Poder Judicial de la Nación.

El Poder Judicial de la Nación anunció este martes la sentencia que deja sin efecto la medida que el Senasa aplicó a la Avícola Santa Ana de Corrientes en el mes de abril.



Según la sentencia se solicita la anulación de los actos administrativos que disponen la clausura, interdicción, sacrificio de las aves y toda otra medida en función del virus provocado por la influenza aviar.



La Justicia destacó que el procedimiento de la toma de muestra "es nulo porque no se siguió el protocolo de seguridad para determinar el hecho".



Además, el documento manifiesta que "la firma Avícola Santa Ana tiene habilitación extendida por Senasa para realizar la actividad de explotación avícola con fines de comercialización de sus productos, desde sus orígenes y que cumple con los requisitos de bioseguridad, higiene y manejo sanitario".



Cabe destacar que la sentencia aclara que "se cumplió con la ley de policía sanitaria animal, y que las medidas en cuanto a la toma de muestras y conservación, no se han seguido estrictamente".



Por ello, "las muestras no tienen rigor científico ni tampoco existe constancia fehaciente y cierta de que haya existido la infección en el establecimiento".