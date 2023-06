MANCHESTER CITY, CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

Domingo, 11 de junio de 2023

Manchester City venció a Inter por 1-0 en la final de la Champions League, en el Estadio Olímpico de Estambul.

Además del prestigio por consagrarse campeón, el equipo inglés obtuvo otros premios. Conocé en detalle lo que ganará el conjunto que triunfe en el encuentro más importante de Europa.



Manchester City se queda con una suma importante de dinero. Además, tiene asegurada una plaza en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/24 si no se clasifica a través de su competición nacional y finalmente se garantiza los boletos a la Supercopa de Europa 2023, al Mundial de Clubes 2023 y al Mundial de Clubes de la FIFA 2025.



El Manchester City ya tiene el título de Champions que soñaba y perseguía. Un tanto del español Rodrigo en el minuto 68 le permitió al equipo inglés romper la maldición que le atormentaba en Europa y derrotar este sábado en la final de Estambul al Inter de Milán por 1-0. A pesar de la conquista, el conjunto de Pep Guardiola no jugó en su nivel y sufrió hasta el último segundo, cuando el arquero Ederson se convirtió en figura.



En un duelo en el que City, claramente favorito, sufrió lo indecible y perdió a su cerebro Kevin de Bruyne por lesión en la primera parte, Guardiola pudo ganar también su primera Champions lejos de Barcelona, donde había logrado los títulos en 2009 y 2011. En el plantel campeón, Julián Alvarez no tuvo acción, al igual que Máximo Perrone. Del otro lado, Lautaro Martínez jugó los 90 minutos y tuvo una ocasión clarísima para empatar, pero chocó con la figura del brasileño Ederson en el mano a mano.