ELEVAN A JUICIO LA CAUSA CONTRA VILLA POR VIOLACIÓN

Martes, 6 de junio de 2023

El jugador de Boca enfrenta una segunda causa por "abuso sexual con acceso carnal", delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa irá otra vez a juicio, tras ser condenado el pasado viernes a dos años y un mes de prisión en suspenso por ejercer violencia de género contra Daniela Cortés.



Este lunes, la Justicia elevó a juicio la causa contra el delantero de Boca de 27 años por "abuso sexual con acceso carnal", a partir de una denuncia de Tamara Doldán.



En una resolución de 20 páginas, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dispuso en el requerimiento de elevación a juicio que el futbolista sea juzgado por un tribunal criminal unipersonal.



La fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Esteban Echeverría, había solicitado el 12 de mayo que el futbolista colombiano sea juzgado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, que prevé una pena de 15 años de prisión.



La denuncia contra el delantero de Boca fue presentada por escrito el 13 de mayo del 2022 y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



La joven de 27 años contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de Canning, una localidad del partido bonaerense de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Al día siguiente al hecho, el propio Villa y su entorno se comunicaron con la víctima con el objetivo de reunirse para ofrecerle dinero a cambio de que no realizara la denuncia.



Un audio y un video fueron incorporados a la causa donde se escucha al jugador de Boca hablando con ella sobre un "trato", en supuesta alusión a que no lo denuncie a cambio de una suma de dinero.



"Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no?. Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra", se le escucha decir a Villa a Doldán en el video.



Ese video de 53 segundos surgió de una filmación hecha a escondidas por Doldán durante una charla que mantuvo con Villa en un restaurant del barrio porteño de Puerto Madero. Según consta en las declaraciones testimoniales, un amigo de Villa alcanzó a darle 5.000 dólares a Doldán.



En la concesión de la elevación a juicio, se sostiene que "en ningún momento la defensa niega que hubiere habido, el día del hecho, contacto sexual de índole carnal entre el imputado y la denunciante, así que sobre el punto hay nada que discutir ni evaluar. La línea de acción de la defensa consiste en señalar que el acto fue consentido y que la víctima miente al respecto".



"Aun cuando es cierto que algunos aspectos de los dichos de la víctima se han visto desmentidos o no acreditados (...) no lo es menos que otros elementos de juicio parecen avalar lo central de su relato esto es que el día del hecho fue abusada por Villa Cano contra su voluntad", agrega el escrito.



El juez sostiene finalmente que "resulta prematuro el sobreseimiento que propugna la defensa, en tanto constituye la culminación del proceso. Y, por ende, habré de elevar esta causa a juicio de conformidad con el pedido fiscal".