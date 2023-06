BOCA BUSCA EL PASE A OCTAVOS DE FINAL DE LA LIBERTADORES

Martes, 6 de junio de 2023

Boca Juniors buscará esta noche dar un paso decisivo hacia la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América, cuando reciba a Colo Colo de Chile por la quinta fecha del grupo “F”, que el equipo argentino lidera con 7 puntos.

El partido se jugará éste martes en la Bombonera desde las 21, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco y TV a cargo de Fox Sports.



Con un triunfo, el equipo que dirige Jorge Almirón se asegurará el pase de ronda en el principal torneo de la Conmebol, ya que tomaría 5 puntos de distancia sobre el Cacique trasandino (5), y sin perder de vista que Deportivo Pereira recibe también hoy al débil Monagas de Venezuela (2), partido que se jugará desde las 19 (hora argentina) en Colombia.



Así las cosas, una victoria depositará a Boca directamente en los octavos de final de la Copa Libertadores, a una fecha de la finalización de la fase de grupos.



Tras la caída del primer equipo boquense por 1 a 0 frente a Arsenal en Sarandí por la Liga Profesional el jueves pasado, Almirón recién ayer paró un equipo en la práctica y realizó tres modificaciones respecto de ese once que cayó en el Viaducto.



Nicolás Figal, afectado por una contractura muscular tras el encuentro ante el conjunto de Sarandí, no estuvo en la práctica de la víspera, pero de todos modos se recuperó y es un hecho que jugará hoy desde el inicio.



Por eso, la defensa tendrá en su zaga central al paraguayo Bruno Valdez y al citado Figal.



En principio y según lo que había probado Almirón, Marcos Rojo iba a ser titular, pero ayer sufrió una lesión muscular que le impedirá estar presente, aunque el grado de gravedad de la misma se conocerá cuando se conozcan los resultados de los estudios que le practicarán este miércoles.



Los ingresos en ataque serán los de Guillermo “Pol” Fernández y Luca Langoni, en lugar de Miguel Merentiel y del colombiano Sebastián Villa, quien ya no será convocado tras haber sido condenado judicialmente por violencia de género.



Por el lado de Colo Colo, el arquero Brayan Cortés reemplazará al argentino Fernando de Paul, expulsado ante Monagas (1-1) en Venezuela. El equipo que dirige el argentino Gustavo Quinteros ganó un partido en el grupo “F” (1-0 ante Monagas en Chile), empató dos y cayó en el restante, justamente ante el Xeneize de local por 2 a 0.



En el torneo chileno, está en el quinto lugar con 23 puntos, a 5 unidades del líder Cobresal, y en su última presentación cayó en su casa por 1-0 ante Curicó Unido.