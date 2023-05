A DOS SEMANAS DE LAS URNAS, AVANZA EL CRONOGRAMA CORRENTINO SIN ALTERACIÓN

Lunes, 29 de mayo de 2023

Esta semana se oficializaron las boletas para los comicios del 11 de junio. Ayer se publicó la ubicación de las mesas y sus autoridades.

A dos semanas de que se realicen las elecciones provinciales, la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes avanzó en los últimos días con la aprobación de las boletas. Estas fueron revisadas y no se presentaron objeciones ante el Juzgado Federal Nº 1, lo que las habilita para su impresión.



En total se han aprobado 56 boletas correspondientes a las categorías de diputados, senadores y concejales. A la vez, se puso en marcha la inscripción al curso de capacitación para autoridades de mesas en dos modalidades: hay cursos online y cursos presenciales.



"Al no haber ninguna objeción, todas han sido aprobadas", confirmó el martes el presidente de la Junta Electoral de la Provincia, Gustavo Sánchez Mariño, tras la audiencia de boletas que se realizó en el salón auditorio del Poder Judicial. Sin sobresaltos, más allá de algunas correcciones previas de tipeo, las papeletas ya están en condiciones de imprimirse y, en el caso de Capital, serán 56 las que se distribuirán en los cuartos oscuros.



Hasta este lunes 29 de mayo hay tiempo para presentar dos ejemplares de cada boleta y cinco más por cada comuna. Estos modelos se resguardarán en el ex Regimiento Nº 9, donde se realizará la carga de urnas de cara a las elecciones del 11 de junio.



Sánchez Mariño explicó que las boletas ya fueron oficializadas por la Junta Electoral y que la audiencia contribuye a un doble control por parte de los apoderados de las alianzas y de las fuerzas, quienes tendrán la oportunidad de ver los modelos de las otras papeletas. Esta doble verificación "es la base de la transparencia" del proceso, indicó el magistrado.



Sin haber objeciones se avanzó con la aprobación de todas las boletas, tanto las provinciales como las comunales, ya que 64 municipios también votarán el 11 de junio. De esta manera se aprobaron las papeletas de todas las fuerzas.







Desde el Frente de Todos confirmaron que las 22 boletas fueron aprobadas para su impresión, incluyendo la histórica Nº 2, que en su momento habían presentando algunos planteos.







El próximo 11 de junio se elegirán 5 senadores y 15 diputados provinciales, los correntinos deberán optar entre 53 boletas correspondientes al total de partidos que participarán en las elecciones, como consecuencia de que se registraron tres frentes electorales: ECO+Vamos Corrientes integrado por 30 partidos, el Frente de Todos con 20 fuerzas políticas y Ganemos Corrientes con 3.







También 64 comunas van a las urnas y en algunas jurisdicciones los frentes electorales presentan hasta tres o cuatro listas. En consecuencia, los electores para elegir los 145 concejales, 24 convencionales, 2 defensores de vecinos también deberán sortear una importante cantidad de papeletas.







En Capital, los 309.857 electores habilitados deberán dirimir su voto entre 56, dado que ECO+Vamos Corrientes está conformada por 32 fuerzas políticas, el Frente de Todos con 17, Ganemos Corrientes con 3 partidos y la cuarta Unidad Correntina por 4 partidos.







En toda la provincia están habilitados para votar 927.244 electores.







Según el cronograma electoral, ayer se debía designar a las autoridades de mesa de los comicios. En toda la provincia se dispondrán 2.744 mesas. En las elecciones provinciales y nacionales de 2021 se dispusieron 2.638 y se trabajó en 335 escuelas. El 27 de mayo se debía publicar el nombre de las autoridades y la ubicación de las mesas.









El 1 de junio se deben destruir los documentos cívicos de las personas fallecidas y el 11 de junio se concretarán las elecciones legislativas provinciales y municipales en Corrientes.









Con el objetivo de garantizar un proceso electoral tranquilo, se ha incrementado el número de escuelas habilitadas para votar, lo que permitirá una mayor comodidad a los electores. Asimismo, se aumentó el número de urnas a 2.774. Los padrones electorales se mantendrán iguales, aunque se registró un incremento de 29.000 votantes en comparación con el padrón anterior.