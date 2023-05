AGUIRRE CRITICÓ EL PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN VOLUNTARIA DEL AHORRO ARGENTINO NO EXTERIORIZADO Miércoles, 24 de mayo de 2023 El Diputado Nacional Manuel Aguirre ha criticado el proyecto de Ley de Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado propuesto por el Gobierno Nacional. Argumentando que la iniciativa no aborda los problemas estructurales del país en materia económica y fiscal.



Según el legislador, el proyecto no soluciona los problemas fiscales del país y solo busca recaudar más dinero en el corto plazo, sin abordar los problemas de fondo que afectan la economía y la sociedad en su conjunto. Además, ha señalado que la figura del colaborador o "buchón" y el régimen simplificado para personas físicas podrían incentivar la delación y la evasión fiscal y la informalidad.



Aguirre subrayó que se necesitan políticas económicas más amplias y sostenibles en el tiempo para abordar los problemas de fondo del país, y que el proyecto de ley no aborda estas cuestiones. "Este tipo de iniciativas no son la solución para resolver los problemas fiscales del país. Se necesita una política económica consistente y sostenible en el tiempo que aborde los problemas estructurales de la economía", señaló el Diputado Nacional.



En este sentido, Aguirre propuso la implementación de políticas económicas más integrales y sostenibles en el tiempo que permitan una mayor inclusión financiera y una mayor transparencia en la economía. Según el legislador, "se necesita una política económica que promueva la inversión, el empleo y el crecimiento económico, y que permita a todos los ciudadanos tener acceso a los servicios financieros y una mayor transparencia en la economía".