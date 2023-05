CHAQUEÑA DENUNCIÓ QUE FUE ESTAFADA POR UNA COMPRA EN INSTAGRAM

Miércoles, 10 de mayo de 2023

Abril Guggisberg, una chaqueña que vive en el sur, realizó una denuncia a través de su Instagram personal y contó que una cuenta de esa red social la estafó por $ 28.800 pesos, para la compra de un emprendimiento personal.

"Da mucha bronca que pasen estas cosas a personas que se esfuerzan. Esta cantidad puede no ser nada para lo demás pero era mi pequeña inversión".



"Hoy a la mañana hice una compra de 28.800 pesos. Estoy buscando trabajo y me levanto intentado hacer algo nuevo. Y encima me estafaron . Fue una compra para invertir y generar algo de ingresos. Da mucha bronca que pasen estas cosas", comenzó su descargo.



La cuenta en cuestión es @bitch.importados, que funciona como ya varias cuentas de Instagram lo hacen, que es operando como una supuesta cuenta comercial que realiza envíos a todo el país pero termina estafando gente. En este caso, la cuenta muestra vender ropa y maquillaje, así también como otros artículos.



Abril contó que todavía no inició acciones legales. "Todavía no realicé ningún tipo de denuncia. Hablé con la gente de MercadoPago pero ellos no me pueden dar una solución . Estamos asesorándonos pero parece que la cuenta no es ni siquiera del país", anticipó la damnificada.



"Yo realicé la compra, una vez realizada la transferencia, no me lo enviaron y me bloquearon de todos lados. Me bloquearon de Instagram y de WhatsApp , después de ahí ya no pude hacer más nada. Tengo amigos que, gracias a Dios, me ayudaron", concluyó Abril, que anticipó que comenzará con las acciones legales en los próximos días.