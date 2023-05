SEBASTIÁN BATTAGLIA ES EL NUEVO ENTRENADOR DE HURACÁN

Miércoles, 10 de mayo de 2023

Tras la salida de Diego Dabove, Huracán ya tiene entrenador: Sebastián Battaglia arregló con la dirigencia, se espera que este martes sea oficializado.

El miércoles dirijirá su primera práctica para debutar el viernes próximo, frente a Godoy Cruz en el Ducó. Y esta es una noticia que tiene que interesarle a Emelec: el equipo argentino recibirá al Bombillo, el jueves 25 de mayo, por la Copa Sudamericana.



El León, como futbolista, tiene el récord de títulos ganados en Boca: 17. Como técnico del Xeneize también fue campeón, la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022. Su carrera como entrenador la había arrancado en Almagro, en la Primera Nacional. Después, fue ayudante de campo de Julio Falcioni en Banfield. Con el ingreso de Ameal-Riquelme a la conducción del Xeneize, fue designado técnico de la Reserva hasta que le tocó reemplazar a Miguel Ángel Russo.

Battaglia seguirá acompañado de Juan Krupoviesa como ayudante de campo, ya que Mariano Herrón continúa en Boca. Además, es muy posible que se sume el Chino Leandro Benítez, ex jugador y técnico de Estudiantes.



Arreglo rápido

El León se reunió este lunes con la dirigencia que conduce David Garzón, quien tuvo una muy buena impresión de la propuesta de Seba. La misión que tendrá no será fácil porque el Globo realizó una mala campaña en la Liga Profesional, con 16 puntos en 15 fechas (cuatro triunfos, cuatro empates y siete derrotas). El partido que determinó el final del ciclo de Diego Dabove fue la derrota 1 a 0 ante Lanús, de visitante.



Los números de Battaglia en Boca fueron estos: 32 ganados, 12 empatados y 11 derrotas. En su arranque en el Quemero no podrá contar con el delantero Juan Gauto, convocado por Javier Mascherano a la Selección Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría en Argentina.