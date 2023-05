REGATAS NO PUDO ANTE QUIMSA EN EL PRIMER PUNTO DE LA SERIE Martes, 9 de mayo de 2023 Regatas Corrientes cayó frente a Quimsa 64-57 como visitante y el primer punto quedó para la Fusión. La serie continuará el miércoles desde las 22 en Santiago del Estero nuevamente. El inicio de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol no fue el ideal para el Club de Regatas Corrientes que tuvo un gran duelo frente a Quimsa pero no pudo dar la estocada final y terminó cayendo por 64-57 en Santiago del Estero.



Fue un partido de trámite parejo, donde mayoritariamente el Remero corrió de atrás pero siempre estuvo al acecho, aunque no pudo terminar de llevar a cabo su levantada. La figura fue Eric Anderson con 18 puntos y 7 rebotes. En el Fantasma se destacó Juan Pablo Arengo con 12 unidades.



El inicio del partido se dio con un buen ritmo de juego entre ambos equipos, y se dejó ver a que apostaría cada uno. Quimsa se hizo fuerte metiendo la pelota en el poste bajo, llegando al gol de la mano de sus internos, mientras que el Remero encontró un reparto anotador para sumar y terminar el parcial al frente por la mínima 18-19.



La Fusión tomó impulso al inicio del segundo periodo y logró secar al Fantasma durante los primeros cuatros minutos, e hizo pagar en el canasto contrario para sacar la máxima distancia hasta el momento de 27-19. Pero pasado el promedio la visita se reencontró con el canasto con un buen momento de la segunda unidad para volver a emparejar las cosas y finalmente dejar el primer tiempo con el score final 32-31.



El descanso largo trajo un primer momento favorable en el inicio del tercer parcial para Quimsa, que volvió a contar con una buena defensa y del otro lado levantó la efectividad de tres puntos para sacar la máxima y ponerse al frente 47-37. Sin embargo, bajó la conducción de Jaime el Remero volvió al partido con un parcial de 0-8 y acortó nuevamente la brecha para cerrar el cuarto 47-45 por detrás.



En el capítulo final Quimsa continuó dominando el marcador durante todo el juego, aunque no pudo terminar de despegarse, y eso lo terminó aprovechando su rival en el final para acercarse y llegar a poner las cosas parejas nuevamente en 59-57 en el minuto final. Sin embargo, no contó con efectividad en los tiros de cierre y finalmente el primer juego quedó en manos del local por 64-57.



Tras el primer juego, Quimsa se adelanta en la serie por 1-0 y ahora las cosas continuarán el próximo miércoles desde las 22 horas en el Ciudad de Santiago del Estero, para luego trasladar la serie a Corrientes.



La síntesis:

Quimsa (64): Juan Brussino 3, Brandon Robinson 10, Mauro Cosolito 2, Fabián Ramírez Barrios 7 y Eric Anderson 18 (FI); Franco Baralle 7, Sebastián Acevedo 4, Rodrigo Sánchez 8, Kevin Hernández 2 y Agustín Pérez Tapia 3.



DT: Leonardo Ramella.



Regatas (57): Andrés Jaime 8, Juan Pablo Arengo 12, Charles Hinkle 2, Facundo Piñero 10 y Dárol Hernández 8 (FI); Alejandro Diez 8, Pablo Espinoza 0, Tobías Franchela 0, Wesley Alcegaire 7 y Felipe Pais 2.



DT: Fernando Rivero.



Parciales: 18/19, 32/31 (14/12), 47/45 (15/14), 64/57 (17/12).



Jueces: Fernando Sampietro, Danilo Molina y Alejandro Zanabone.



Estadio: Ciudad de Santiago del Estero.