EL REAL MADRID Y EL MANCHESTER CITY SE ENFRENTAN POR LA CHAMPIONS

Martes, 9 de mayo de 2023

Este martes en España, por el duelo de ida de la semifinal de la Champions League, el equipo dirigido por Pep Guardiola luchará por un lugar en la final de la máxima competición del fútbol europeo.

Real Madrid y Manchester City jugarán desde las 16 por el duelo de ida de la semifinal de la Champions League. El equipo que dirige Pep Guardiola y que integran los argentinos, Julián Álvarez y Máximo Perrone, intentará imponerse ante los de la Casa Blanca y arrancar con el pie derecho la serie que los depositará en la final. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.



Real Madrid se encuentra en la tercera posición de La Liga con 68 puntos, a 14 del líder y clásico rival, Barcelona. En su último partido se coronó ante Osasuna por 2-1 en la final de la Copa del Rey.



Por su parte, Manchester City marcha primero en la Premier League y acumula 82 unidades. En la última jornada venció 2-1 al Leeds United.

La probable formación de Real Madrid vs. Manchester City, por Champions League



Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Nacho Fernández, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Tony Kroos, Luka Modric; Rodrygo Goes, Karim Benzema y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.



El posible once de Manchester City vs. Real Madrid, por Champions League



Ederson Moraes, Manuel Akanji, John Stones, Rúben Dias, Nathan Aké, Rodri, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.



Manchester City vs. Real Madrid, por Champions League: dónde ver en vivo y datos del partido



Hora: 16.00

TV: ESPN y Fox Sports

Árbitro: A. Dias Soares

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu



El historial entre Real Madrid y Manchester City



Real Madrid y Manchester City se enfrentaron 9 veces, entre Champions League y amistosos. Acá los datos:



Real Madrid ganó 3 partidos.

Manchester City ganó 4 encuentros.

Igualaron en 2 ocasiones.



Último enfrentamiento: 3 a 1 a favor del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, disputado el 4 de mayo de 2022, correspondiente al partido de vuelta de la semifinal de la Champions League 2021/2022,



