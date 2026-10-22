Caso Loan: el exintendente admitió pagos millonarios a un grupo investigadores Jueves, 22 de octubre de 2026 Sebastián Ynsaurralde declaró en el juicio y explicó cómo se pagaron más de $2,8 millones a personas que llegaron a 9 de Julio tras la desaparición del niño.

El exintendente de 9 de Julio, Sebastián Hugo Ynsaurralde, reconoció que se pagaron más de $2,8 millones a un grupo de abogados y otros profesionales que llegó a la localidad tras la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024.



La declaración se realizó ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio por las presuntas maniobras destinadas a obstaculizar la investigación. Los integrantes del grupo, que se habrían presentado como vinculados con la Asociación Lucio Dupuy, están acusados en una causa conexa.



Durante su testimonio, el exjefe comunal destacó las tareas que realizaron quienes llegaron al pueblo, aunque no pudo precisar por qué se facturaron supuestos “informes periciales” que, según declaró, nunca vio ni recibió el municipio.



El pago adquiere relevancia porque el Gobierno provincial había transferido $4 millones para afrontar los gastos vinculados con la búsqueda del niño y brindar asistencia a su familia y a familiares de los imputados que se encontraban en situación de vulnerabilidad.



Cómo comenzó el vínculo con los acusados



Ynsaurralde contó que recibió una recomendación del periodista Alejandro Pueblas para que atendiera a un grupo que viajaría a la localidad. Según relató ante los jueces, le dijeron que se trataba de personas vinculadas con la Asociación Lucio Dupuy.



“Me envió un mensaje el periodista Alejandro Pueblas diciéndome que venían amigos suyos de la Asociación Lucio Dupuy, que eran buenas personas, que los reciba”, declaró.



Luego, Elizabet Cutaia y Alan Cañete se comunicaron con él y se presentaron como abogados relacionados con esa organización y con Niñez y Justicia. Según la versión del exintendente, buscaban colaborar con la asistencia a los hijos de Laudelina Peña, tía de Loan e imputada en el expediente principal.



El exfuncionario admitió que nunca les solicitó credenciales para verificar sus identidades o la representación que decían tener. Justificó esa decisión en la confianza que le generaron las referencias recibidas.



“Consideré que no hacía falta”, sostuvo al explicar por qué no pidió documentación que acreditara sus vínculos con las entidades mencionadas.



Qué explicó sobre las facturas y el alojamiento



Según Ynsaurralde, Cutaia y Cañete le plantearon dificultades económicas para afrontar los traslados diarios desde Bella Vista, donde se alojaban, hasta 9 de Julio. Ante esa situación, les preguntó si podían emitir facturas por los gastos.



El exintendente afirmó que la abogada le aseguró estar habilitada para facturar. También sostuvo que fue ella quien determinó el monto y que le pidió que detallara los conceptos incluidos en la documentación.



“Yo le pedí que detalle todo en la factura. No pagamos por honorarios profesionales”, declaró.



Sin embargo, al ser consultado por el concepto de “informes periciales”, reconoció que no tenía constancia de haber recibido esos documentos ni de que hubieran sido presentados ante el Juzgado Federal de Goya, donde se tramitaba la investigación.



Además, señaló que ofreció el hotel Despertar del Iberá para alojar al grupo y a varios menores vinculados con la familia de Loan. Ese gasto, según su testimonio, rondó los $700.000.



Los fondos para la búsqueda y las tareas en el lugar



El exintendente también reconstruyó las primeras horas posteriores a la desaparición del niño. Dijo que su entonces directora de Producción, María Victoria Caillava, le informó sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en la zona de El Algarrobal, ubicada a unos 13 kilómetros del casco urbano.



“Yo llegué al lugar a las 19.15 y ya había una excesiva cantidad de gente buscando. Más de 300 o 400 vecinos y fuerzas de seguridad”, recordó.



Afirmó que permaneció en la zona hasta las 2.30 de la madrugada y que al día siguiente comenzó a coordinar necesidades logísticas para los rastrillajes. Entre ellas mencionó la provisión de baños químicos, combustible y alojamiento para los rescatistas que llegaban desde otras localidades.



Respecto de los pagos al grupo investigado, sostuvo que se utilizaron fondos municipales y afirmó que esos desembolsos no fueron auditados por el Tribunal de Cuentas provincial porque, según su interpretación, se trataba de recursos genuinos.



También describió a Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano” y acusado en la causa conexa, como “un lobo solitario”. El exintendente dijo que no lo consideraba parte del grupo encabezado por Cutaia y Cañete.



Una audiencia marcada por los cruces con las defensas



Durante el interrogatorio de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, los abogados defensores interrumpieron reiteradamente las preguntas. La situación llevó al presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, a advertirles que estaban “obstaculizando el desarrollo del juicio”.



Ynsaurralde también reconoció que mantuvo numerosos contactos políticos después de la desaparición de Loan. En ese tramo, relató que un exlegislador nacional y dirigente peronista le habría sugerido aprovechar la repercusión pública del caso para posicionarse políticamente.



La audiencia incluyó, además, la declaración de la abogada Mónica Méndez, quien explicó que conoció a integrantes del grupo a comienzos de julio de 2024, después de observar que acompañaban a Macarena Peña, familiar del niño, a la Fiscalía Federal.



Méndez contó que se contactó con Cutaia a través de Instagram y que luego fue invitada a una reunión en el hotel donde se alojaban. Según recordó, allí le dijeron que los gastos eran cubiertos por ellos mismos y que recibían ayuda del intendente.



Qué busca esclarecer el juicio



La causa conexa procura determinar si las personas que llegaron a 9 de Julio bajo la supuesta representación de organizaciones de protección de la infancia realizaron maniobras que interfirieron en la investigación por la desaparición de Loan.



Los testimonios sobre los pagos, las facturas, los vínculos entre los acusados y el uso del nombre de la asociación forman parte de las pruebas que deberá evaluar el tribunal. Las declaraciones de los testigos, por sí solas, no determinan la responsabilidad penal de los imputados.



Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez en una zona rural de 9 de Julio. Mientras el juicio avanza para establecer qué ocurrió durante la investigación y si hubo intentos de entorpecerla, su paradero continúa sin esclarecerse.



NUNCA ENTREGARON LAS PERICIAS Caso Loan: el exintendente admitió pagos millonarios a un grupo investigadores

Sebastián Ynsaurralde declaró en el juicio y explicó cómo se pagaron más de $2,8 millones a personas que llegaron a 9 de Julio tras la desaparición del niño. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI BÚSQUEDA EN EL MALEZAL ¿Dónde está Nancy Godoy? nuevas detenciones y más interrogantes en la causa

Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas quedaron detenidos tras detectarse contradicciones en sus declaraciones. Ya son tres los arrestados. GANADEROS Asisten a productores aislados con alimento para sus animales

La creciente dejó a ganaderos en zonas anegadas de las islas y el municipio colabora con el traslado de fardos de alfalfa.