La seguridad del Vaticano recorrió la Argentina para organizar la llegada del Papa

Miércoles, 21 de octubre de 2026

Integrantes del equipo de seguridad vaticano realizaron inspecciones en distintos puntos del país, en medio de las versiones sobre una gira latinoamericana de León XIV.



La posibilidad de que el papa León XIV viaje a la Argentina sumó un nuevo indicio tras la presencia de integrantes de la Gendarmería Vaticana en distintos puntos del país. Los recorridos formarían parte de las evaluaciones preliminares para una eventual gira latinoamericana, aunque el Vaticano todavía no confirmó oficialmente el viaje



Integrantes de la Gendarmería Vaticana recorrieron sectores de Uruguay y Argentina, incluidos puntos del interior del país, antes de continuar su itinerario hacia Perú.



Este tipo de desplazamientos puede formar parte de las tareas previas a un viaje internacional, que habitualmente requieren analizar los lugares previstos para las actividades, los traslados y la coordinación con las fuerzas de seguridad locales.



Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los sitios inspeccionados en Argentina ni sobre el alcance concreto de las tareas realizadas. Por eso, la presencia de estos equipos no permite dar por confirmada la visita.



El Estado de la Ciudad del Vaticano cuenta con distintos cuerpos encargados de la seguridad. Entre ellos se encuentran la Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería Vaticana, que cumple funciones policiales y participa en la protección de las instituciones y del Pontífice.



Ante un eventual viaje al exterior, los trabajos preparatorios pueden incluir la evaluación de los recorridos, las condiciones de los espacios donde se desarrollarían las actividades y los dispositivos necesarios para proteger al Papa.



La coordinación con los organismos de seguridad del país anfitrión también es una parte importante de la organización. No obstante, estas tareas preliminares no implican necesariamente que el viaje esté aprobado ni que exista una agenda definida.







Por qué Córdoba concentra parte de las expectativas



La provincia aparece entre los lugares que despiertan interés ante una eventual visita de León XIV. Córdoba tiene una importante tradición religiosa y mantiene una estrecha vinculación con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero.



Una eventual llegada del Papa podría movilizar a fieles de distintos puntos del país y generar actividad en sectores vinculados con el turismo religioso, además de repercusiones institucionales.



Por ahora, no se confirmó qué ciudades integraría una posible agenda ni si Córdoba formaría parte del recorrido definitivo.



La agenda del Papa y la confirmación pendiente



Las expectativas también están vinculadas con la evolución de la salud de León XIV y la continuidad de sus actividades habituales. Un viaje internacional requiere considerar tanto las condiciones personales del Pontífice como la organización logística y los aspectos de seguridad.



La presencia de equipos vaticanos en la región constituye un indicio de posibles preparativos, pero no reemplaza un anuncio oficial. La confirmación de las fechas, los destinos y las actividades deberá llegar a través de los canales correspondientes de la Santa Sede.



Mientras tanto, Argentina permanece a la espera de novedades sobre una posible visita que, si se concreta, podría convertirse en un acontecimiento de relevancia religiosa y diplomática para el país.