Boca conquistó el Maracaná y quedó a un paso de otra corona internacional

Miércoles, 21 de octubre de 2026

El Xeneize ganó 3-1 en Río de Janeiro, revirtió la serie ante Vasco da Gama y buscará el título continental frente a Atlético Mineiro o City Torque.



Boca Juniors consiguió una clasificación clave en el estadio Maracaná y se metió en la final de la Copa Sudamericana. Con una victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama, el equipo argentino dejó atrás la derrota por 1-0 en el primer partido y selló su pase a la definición del certamen.



Lautaro Di Lollo abrió el marcador, Miguel Merentiel amplió la diferencia y Leandro Paredes sentenció el resultado sobre el cierre. El conjunto argentino combinó eficacia ofensiva y resistencia en los momentos de mayor presión para superar una semifinal exigente en territorio brasileño.



Un comienzo contundente cambió el rumbo de la serie



Boca encontró rápidamente el gol que necesitaba para equilibrar la eliminatoria. A los tres minutos, Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Di Lollo ganó en el área para conectar un cabezazo cruzado que venció al arquero Léo Jardim.



La ventaja temprana le permitió al equipo argentino afrontar el encuentro con mayor confianza. Vasco intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para superar la defensa visitante y generar peligro sostenido sobre el arco de Álvaro Montero.



A los 26 minutos, Thiago Mendes estuvo cerca de marcar con un cabezazo tras una pelota parada, aunque su remate pasó junto al palo. Boca respondió con mayor efectividad: primero, Villa estuvo cerca de convertir y, a los 33 minutos, Merentiel definió para establecer el 2-0 y darle ventaja al Xeneize en el resultado global.



El descuento brasileño generó incertidumbre



Después del descanso, Vasco adelantó sus líneas y aumentó la presión sobre el equipo argentino. Boca comenzó a perder terreno y encontró mayores dificultades para mantener la posesión frente a un rival que necesitaba descontar para seguir con posibilidades.



El esfuerzo del conjunto local tuvo su recompensa a los 65 minutos. José Luis Rodríguez conectó una volea dentro del área y puso el 1-2, un resultado que volvió a abrir la disputa por el pase a la final.



La presión continuó durante los minutos siguientes. A los 72, Brenner Marlos sacó un remate desde afuera del área que pasó muy cerca del palo izquierdo de Montero. Boca atravesó entonces su tramo más complicado, con dificultades para recuperar la pelota y contener los avances de Vasco.



Paredes sentenció la clasificación con un remate desde lejos



En medio de la presión del conjunto brasileño, el entrenador Rodolfo Arruabarrena recurrió a Leandro Paredes, quien ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Rodrigo Battaglia. El mediocampista había llegado al encuentro con dudas por una lesión, pero pudo participar de la semifinal.



Su intervención terminó siendo decisiva. A los 87 minutos, Paredes tomó la pelota a más de 30 metros del arco y lanzó un potente disparo que Léo Jardim no consiguió controlar. El balón ingresó en el arco y estableció el 3-1 definitivo.



El tanto le dio aire a Boca en el cierre del partido y desató el festejo de los jugadores argentinos. Vasco intentó una última reacción durante el tiempo agregado, aunque no logró modificar el marcador.



Con el pitazo final, el Xeneize celebró una victoria que le permitió revertir la derrota de la ida y asegurar su presencia en la final del torneo continental.



El próximo rival saldrá de otra semifinal



Boca espera ahora por el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El equipo brasileño llega a la revancha con una ventaja de 3-0 obtenida en el encuentro de ida y disputará el partido decisivo este miércoles desde las 19, hora argentina.



La clasificación en el Maracaná le abre a Boca la posibilidad de volver a levantar un trofeo internacional. Después de una semifinal marcada por la efectividad inicial, la reacción de Vasco y el gol determinante de Paredes, el equipo argentino quedó a un partido de alcanzar la consagración en la Copa Sudamericana.







