El río superó la alerta y se viene una nueva suba en Goya

Miércoles, 21 de octubre de 2026

El agua llegó a la costanera y podría superar los 6 metros entre el 22 y el 27 de octubre.



El avance del río Paraná mantiene en alerta a Goya, donde la altura alcanzó los 5,48 metros y superó el nivel de alerta establecido en 5,20 metros. Las proyecciones indican que la creciente podría alcanzar su punto máximo durante los próximos días, con registros superiores a los 6 metros.



La llegada del agua al paseo costero ya es visible y las autoridades mantienen un seguimiento permanente para evaluar el comportamiento del río y anticipar posibles consecuencias en las zonas más expuestas.



Cuándo podría registrarse el pico de la creciente



El titular del Proyecto de Defensas de Goya (Prodego), Gustavo Gabiasi, explicó que el avance de la onda de crecida desde Iguazú hasta la ciudad demora entre siete y diez días. A partir de ese desplazamiento, estimó que el nivel máximo podría registrarse entre el 22 y el 27 de octubre.



"El pico que se dio en Iguazú tarda entre 7 y 10 días en trasladarse a Goya. Estimamos que entre los días 22 y 27 se podría producir el pico en nuestra ciudad, con valores que podrían superar los 6 metros, algo que iremos cotejando día a día", señaló el funcionario.



El pronóstico mantiene la atención sobre la evolución del Paraná, ya que la altura del agua durante las próximas jornadas permitirá ajustar las estimaciones y determinar si será necesario ampliar las medidas preventivas.



Por qué el agua cubre parte de la costanera



Ante la preocupación que puede generar el avance del río sobre el paseo costero, Gabiasi aclaró que el sector inferior fue diseñado para quedar cubierto temporalmente durante las crecientes.



"Quiero llevar tranquilidad a la población. Si bien el río experimenta una creciente ya pronosticada, el proyecto ejecutivo contempló un paseo inferior a una cota superior", explicó.



Además, comparó la situación actual con la infraestructura anterior y precisó: "En la antigua costanera, con este nivel de agua, el paseo ya tendría un metro de agua encima".



El responsable del Prodego también remarcó que la cobertura temporal del sector inferior está contemplada en el diseño de la obra. Por ese motivo, la presencia de agua en esa parte del paseo no implica, por sí sola, que se haya producido una falla en la estructura.



Autoevacuaciones y tareas preventivas en los barrios



En cuanto a la situación de los habitantes, hasta el momento se registran autoevacuaciones preventivas en la zona de islas. De acuerdo con la información difundida, la creciente todavía no afecta a los sectores urbanos ni al área del puerto.



En paralelo, continúan los trabajos de contención y limpieza de canales perimetrales en sectores considerados vulnerables, entre ellos el barrio Devoto. Las intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos ante una eventual continuidad de la suba.



El monitoreo de las alturas del río será determinante para establecer si estas tareas resultan suficientes o si deben reforzarse las medidas de prevención en los puntos más expuestos.



El antecedente de la gran inundación de 1998



La situación actual vuelve a poner en perspectiva los antecedentes de las grandes crecientes del Paraná en Goya. Una de las más recordadas ocurrió en abril de 1998, durante la Semana Santa, y permanece como referencia histórica para la comunidad.



Aunque el escenario actual requiere un seguimiento constante, las autoridades deberán evaluar la evolución del nivel del agua antes de determinar el alcance de las posibles afectaciones.



Con el río por encima de la marca de alerta y la posibilidad de superar los 6 metros entre el 22 y el 27 de octubre, la atención estará puesta en los registros diarios, las condiciones de las zonas ribereñas y la respuesta de las obras de contención. La evolución de la creciente definirá los próximos pasos preventivos.