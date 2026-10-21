Un adolescente fue mordido por una cascabel y necesita de 26 a 30 donantes de sangre

Miércoles, 21 de octubre de 2026

El joven está en terapia intensiva tras ser atacado en un campo de Goya y su familia busca entre 26 y 30 donantes de sangre.



Un adolescente de 15 años permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir la mordedura de una serpiente cascabel mientras trabajaba en un campo de la isla Las Cañas, Goya. Ante la gravedad de su estado, sus familiares iniciaron una convocatoria urgente para conseguir entre 26 y 30 donantes de sangre.



El pedido está dirigido a personas de cualquier grupo y factor sanguíneo que puedan colaborar con la atención médica del joven. Para coordinar las donaciones, la familia difundió un número de contacto de su padre.



La creciente del Paraná y el desplazamiento de animales



El caso se conoce en medio de la crecida del río Paraná, un fenómeno que genera preocupación por la posible aparición de animales silvestres en zonas rurales y sectores frecuentados por personas.



Las inundaciones pueden modificar el hábitat de distintas especies y desplazar a algunos reptiles desde áreas bajas e islotes hacia terrenos más elevados. Esta situación puede aumentar las posibilidades de encuentros accidentales con trabajadores rurales y habitantes de las zonas cercanas al río.



La presencia de serpientes requiere precaución, especialmente durante períodos de creciente. Ante un posible encuentro, se recomienda mantener distancia y evitar cualquier intento de capturar o manipular al animal.



Cómo ayudar a la familia del adolescente



Los familiares del joven solicitaron entre 26 y 30 donantes de sangre, sin restricciones de grupo o factor, para colaborar con las necesidades vinculadas a su tratamiento.



Quienes estén en condiciones de donar o necesiten coordinar la ayuda pueden comunicarse directamente con su padre, Rolando Sotelo, al 3777-203110.



La familia espera reunir los donantes necesarios mientras el adolescente continúa bajo atención médica especializada. La evolución de su estado de salud y la respuesta a la convocatoria serán determinantes en las próximas horas.



