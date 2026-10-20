Itatí, Paso de la Patria y Capital con 400 evacuados por crecida del río

Martes, 20 de octubre de 2026

Sin lluvias aún, ya se siente el niño. Los ríos están rebosando por tanta precipitación en otros países. La provincia de Corrientes debe prepararse para lo que se viene cuando empiece a llover aquí sobre espejos de aguas ya saturados para diciembre.



El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, confirmó que son 400 personas las alojadas en centros de evacuados en distintas localidades de la provincia, además de autoevacuados y los afectados que no quieren dejar sus casas y son "asistidos en el lugar".



El funcionario detalló que los centros de evacuados de diversas localidades afectadas por el avance de las agua ya contienen a 400 personas, que muchas familias decidieron autoevacuarse y muchas otras se resisten a dejar sus casas que se encuentran inundadas y son asistidas en el lugar.



Respecto del panorama actual, Lovinson señaló que "en general el río Paraná está estacionado, pero estamos monitoreando las lluvioas que se pronostican mañana en las altas cuencas con infomes de 200 milimetros, esto no es un buen panorama para el Uruguy y el Paraná".



"Los 30 municipios altamente vulnerables están en la lista de la primera asistencia", remarcó el director de Defensa Civil. y señaló que "el monitoreo es permanente".



La creciente del río Paraná continúa generando preocupación en distintos puntos de la provincia de Corrientes, con familias afectadas, restricciones preventivas en espacios públicos y complicaciones en las zonas de defensas costeras. La situación se hizo sentir en Itatí, Paso de la Patria y Capital, donde las autoridades mantienen la atención sobre la evolución del nivel del agua.



En Itatí, el relevamiento municipal correspondiente al 18 de octubre registró 66 familias afectadas por la crecida, que representan un total de 321 personas entre evacuadas y autoevacuadas. De ese número, 183 son adultos y 138 menores. Desde el Municipio indicaron que todas las personas alcanzadas por la emergencia reciben asistencia municipal.



En cuanto al nivel del río frente a la localidad, las mediciones difundidas registraron una altura de 8,25 metros tras permanecer estacionado durante aproximadamente diez horas. El leve ascenso mantiene la preocupación por la evolución de la creciente y sus consecuencias para las familias de la zona.



En Paso de la Patria, el agua rompió una barrera de contención provisoria y avanzó sobre calles céntricas: 25 de Mayo y 8 de Diciembre, dijo el periodista de la localidad, Pedro Barboza en diálogo con Radio Dos y remarcó que en anfiteatro Pinim Palma "el agua te llega hasta las rodillas" y confirmó que las inundaciones están afectando a los barrios costeros.



En la ciudad de Corrientes, el avance del agua obligó a restringir preventivamente el ingreso a Punta San Sebastián, uno de los paseos tradicionales de la costanera. La proximidad del río a las defensas motivó la intervención de agentes de la Guardia Urbana y efectivos de la Policía de Corrientes, que trabajan en el lugar para advertir a los transeúntes y garantizar el cumplimiento de las restricciones.