Cedió una defensa y el agua avanza sobre varios barrios

Martes, 20 de octubre de 2026

Bomberos intentaron contener la rotura de una barrera provisoria. Realizaron cortes preventivos de energía en las casas afectadas. La medición actual de Prefectura Naval ya registra a la localidad en estado de evacuación con 7.65 metros del Paraná.



El agua alcanzó viviendas de familias que residen de manera permanente en la localidad de Paso de la Patria. La barrera cedió durante la noche del lunes y los bomberos debieron trabajar en el lugar para intentar sostenerla. “El río tiene mucha fuerza, empuja mucho”, señaló sobre las dificultades para contener el agua.



La rotura de la contención modificó rápidamente el panorama de Paso de la Patria que ya comenzó a registrar casas rodeadas de agua y otras viviendas muy cercas del avance del río.



Barboza indicó al equipo periodístico que el municipio había trabajado varias horas para levantar la defensa provisoria y unirla con las barreras existentes. Sin embargo, sostuvo que la falta de compactación del suelo fue uno de los problemas de la obra frente a la presión del Paraná.



Por qué el agua llega a viviendas alejadas de la costa

Durante la recorrida, Barboza explicó que el agua del Paraná ingresa por el Guajó en el extremo norte de Paso de la Patria, rodea parte de la localidad y vuelve a salir hacia el río por la zona ubicada debajo de la cabaña Don Julián. Ese recorrido permite que la creciente alcance sectores que se encuentran a varias cuadras de la costa.



El avance del agua también obligó a realizar cortes preventivos del suministro eléctrico. Según se informó desde el lugar, personal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) intervino en las viviendas alcanzadas para evitar riesgos tanto para sus habitantes como para quienes trabajan en la emergencia.



El Paraná alcanzó los 7,65 metros y preocupa una nueva suba

En el último registro de Prefectura Naval, el Paraná marcaba 7,65 metros, por encima de los 7,30 metros que, según informaron, se habían previsto inicialmente para este martes 20 de octubre.



Las mediciones de Prefectura Naval detallan marcan 6.50 metros en estado de Alerta y 7 metros en evacuación.

