Las señales que pueden revelar si alguien tomó el control de tu número Lunes, 19 de octubre de 2026 Los ciberdelincuentes pueden secuestrar una cuenta mediante el número telefónico y la tarjeta SIM para suplantar la identidad y estafar contactos.

El robo de cuentas de WhatsApp es una modalidad de fraude digital que puede permitir a los delincuentes hacerse pasar por una víctima, acceder a sus conversaciones y pedir dinero a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Una de las técnicas utilizadas consiste en tomar el control de la línea telefónica mediante maniobras vinculadas con la tarjeta SIM.



El riesgo no se limita a perder el acceso a la aplicación. Si los atacantes consiguen apropiarse del número, pueden intentar registrar WhatsApp en otro dispositivo y aprovechar la identidad de la persona para engañar a sus contactos.



Por eso, detectar los primeros indicios y actuar con rapidez puede ayudar a reducir las consecuencias del ataque.



Cómo funciona el secuestro de una cuenta



Una de las técnicas conocidas como SIM swapping consiste en lograr que la compañía telefónica active una tarjeta SIM controlada por el delincuente con el número de la víctima. Para conseguirlo, los atacantes pueden recurrir a datos personales obtenidos mediante engaños, filtraciones o suplantación de identidad.



Cuando el cambio se concreta, la persona afectada puede quedarse sin señal, llamadas o mensajes de texto. Esa pérdida inesperada de servicio es una de las señales que justifican contactar de inmediato a la operadora para comprobar si hubo una modificación no autorizada.



Con el control de la línea, el delincuente puede intentar recibir códigos de verificación y registrar la cuenta de WhatsApp en otro teléfono. Sin embargo, tener acceso al número no significa que automáticamente pueda leer todas las conversaciones anteriores: eso depende de otros factores, como el acceso al dispositivo o a las copias de seguridad.



Qué señales pueden indicar un intento de robo



Además de perder la conexión móvil, hay otros indicios que conviene tener en cuenta:



- Un código de verificación inesperado: puede significar que alguien está intentando registrar tu cuenta en otro teléfono.



- Mensajes que piden códigos o datos personales: los estafadores pueden hacerse pasar por conocidos o empresas para conseguir información.



- Avisos de cambios en la línea: una notificación de portabilidad o modificación que no solicitaste requiere atención inmediata.



- Actividad extraña en tu cuenta: si WhatsApp se cierra inesperadamente o aparecen sesiones que no reconocés, revisá la seguridad de tu perfil.



Conocer el número telefónico de una persona no permite, por sí solo, ingresar a su celular ni leer sus conversaciones. El peligro aumenta cuando los delincuentes consiguen códigos de acceso, información personal o el control de la línea.







Cómo proteger WhatsApp y evitar que te roben la cuenta



La primera medida es nunca compartir el código de verificación de WhatsApp, ni siquiera con alguien que diga ser un familiar o un amigo. Si recibís un pedido inesperado, confirmá la identidad de esa persona por otro canal.



También es recomendable activar la verificación en dos pasos desde los ajustes de WhatsApp y agregar un correo electrónico de recuperación. Esta protección suma un requisito de seguridad para registrar la cuenta.



Para proteger el número telefónico, se puede configurar un PIN para la tarjeta SIM y consultar con la compañía si ofrece una clave de seguridad o un bloqueo de portabilidad. Además, conviene limitar la información personal publicada en redes sociales, ya que puede utilizarse para suplantar la identidad del titular.



Qué hacer si alguien tomó el control de tu cuenta



Si sospechás que otra persona se apropió de tu WhatsApp, intentá registrar nuevamente tu número en la aplicación desde tu teléfono. Si perdiste la señal móvil sin explicación, comunicate de inmediato con tu operadora mediante sus canales oficiales para verificar si hubo un cambio de SIM o una transferencia de línea no autorizada.



También es importante advertir a familiares y contactos por otro medio para que no respondan pedidos de dinero ni compartan códigos enviados desde la cuenta comprometida. La rapidez de la reacción puede reducir el riesgo de nuevas estafas.



La prevención combina la protección de la línea telefónica con la seguridad de la aplicación. Revisar las opciones disponibles, desconfiar de solicitudes inesperadas y no entregar códigos son medidas fundamentales para evitar que un intento de fraude termine en la pérdida de la cuenta.







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